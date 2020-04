Koronavírus

A moszkvai metró áttért a digitális kódok szúrópróbaszerű ellenőrzésére

Torlódásmenetesen zajlott le a reggeli csúcsforgalom a moszkvai metróban, ahol csütörtökön áttértek a közlekedéshez megkövetelt digitális kódok szúrópróbaszerű ellenőrzésére. Eközben a koronavírussal fertőzöttek száma csaknem elérte a 28 ezret Oroszországban. 2020.04.16 15:21 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Szerdától az orosz fővárosban a Covid-19 járvány terjedése elleni küzdelem jegyében digitális hatósági igazolványhoz kötötték a fővárosi közösségi közlekedési eszközök igénybevételét, de még a magánautók használatát is. Az ellenőrzés az első napon a Moszkvába vezető utakon dugókhoz, a metró bejáratánál pedig hosszú sorokhoz és torlódáshoz vezetett, ami az eredeti szándékkal szemben megnövelte a fertőzés kockázatát.



Emiatt csütörtökön az általános helyett áttértek a szúrópróbaszerű ellenőrzésre, a rendőrök helyét pedig a közlekedési vállalat emberei vették át. Fokozatosan be fogják vezetni az automatizált kontrollt, amelyben a beléptető rendszer a Trojka és a Sztrelka közlekedési bérletkártya vagy a szociális igazolvány érintésekor érzékelni fogja, hogy tulajdonosának van-e a metrón utazáshoz szükséges engedélyük. A kód igénylőinek ugyanis meg kell adniuk ezeknek az igazolványoknak a számát.



Moszkvában és Moszkva megyében április 15-től - a gyalogosok kivételével - kizárólag digitális kód birtokában szabad közlekedni, csak munkába járáshoz, orvosi kivizsgálásra vagy más halaszthatatlan ügyek intézésére. Az igazolvány nélkül utazókat megbírságolják. Büntetés terhe mellett a taxisok is csak ilyen igazolvánnyal rendelkező utast vehetnek fel.



Oroszországban egy nap alatt 3448-cal, 27 938-ra nőtt az igazolt fertőzések száma a csütörtökön közzétett hivatalos adatok szerint, ami 14,1 százalékos napi növekményt jelent. A halálozások száma 34-gyel 232-re, a gyógyulásoké pedig 318-cal 2034-re nőtt.



Moszkvában 16 146, Moszkva megyében 3054, Szentpéterváron pedig 1083 fertőzésről tudnak. A halottak száma ezekben a régiókban 113, 33 és 7, a gyógyultaké pedig 1394, 91 és 110.



Miközben ez országos szinten tizedik napja tartó rekordnövekedést jelent, Moszkvában, ahol legújabban 1370 új esetet regisztráltak, április 11. óta először észleltek csökkenést a növekedés mértékében. Szerdán még 1770 új fertőzést jelentettek. Oroszországban az elmúlt nap során több mint 95 400 tesztet végeztek el, amivel a Covid-szűrések száma meghaladta az 1,61 milliót.



Vlagyimir Putyin elnök csütörtökön utasította az orosz kormányt, hogy május 15-ig könnyítse meg a Covid-19 megelőzésére használható gyógyszerek jóváhagyását és a vakcinával folytatott preklinikai és klinikai kísérleteket, valamint hogy rövidítse le azok idejét. Nyikolaj Malisev vezető orosz infektológus csütörtöki moszkvai sajtóértekezletén úgy vélekedett, hogy vakcinát leghamarabb a kísérletek kezdetétől számított egy-másfél éven belül lehet kifejleszteni. Meglátása szerint a járvány június-júliusban tetőzik majd Oroszországban.

Az orosz sajtóban elterjedt, hogy a Kremlben már eldöntötték a náci Németország felett aratott győzelem május 9-én esedékes 75. évfordulója nyilvános megünneplésének későbbre halasztását. Az Interfax úgy tudja, hogy a katonai díszszemlét június 24-re, az 1945-ben a Vörös téren Zsukov marsall által levezényelt győzelmi parádé jubileumára vagy szeptember 3-ra tehetik át, amely dátumot Oroszország a második világháború befejezésének tekinti.



Veteránszervezetek fordultak Vlagyimir Putyin elnökhöz szerdán azzal a kéréssel, hogy a járványügyi helyzet miatt halassza el a díszszemlét. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője csütörtökön erről azt mondta, hogy az államfő a járványhelyzet függvényben dönt majd az ügyben, amellyel kapcsolatban több lehetőséget mérlegel.



Moszkvában felfigyeltek rá, hogy Donald Trump elnök szerdai washingtoni sajtótájékoztatóján kijelentette, kész orvosi felszerelést küldeni Oroszországba.



"Úgy gondolom, hogy Oroszországnak szüksége lesz lélegeztetőgépekre. Nem könnyű helyzet alakult ki náluk Moszkvában, segíteni fogunk nekik" - mondta Trump az orosz Interfax szerint, hozzátéve ugyanakkor, hogy az Egyesült Államoknak még be kell indítania a készülékek tömeggyártását.



Trump lélegeztetőgépeket ígért még Olaszországnak, Spanyolországnak, Franciaországnak és más rászoruló államoknak is.



Peszkov nagyon pozitívnak minősítette Trump "kedves felajánlását"- amelyet az néhány napja telefonon Putyinnak is megtett -, és kijelentette, hogy szükség esetén Moszkva élni fog vele.



Szintén elismeréssel szólt a felajánlásról Szergej Rjabkov külügyminiszter-helyettes. A diplomata egyúttal visszautasította az atomcsendszerződés orosz megsértésére vonatkozó amerikai vádat. Hangot adott meggyőződésének, miszerint Washington hamarosan be fogja jelenteni, hogy nem kívánja meghosszabbítani a hadászati támadófegyverek csökkentéséről megkötött START-3 szerződés jövőre lejáró hatályát.



A Gazeta.ru hírportál egyébként az orosz szexmunkások Ezüstrózsa elnevezésű egyesületére hivatkozva azt írta, hogy a járványhelyzet miatt 70-80 százalékkal csökkentek a prostituáltak bevételei az országban.