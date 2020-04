Koronavírus-járvány

Kínának meg kell osztania az összes információt a járvány eredetéről

Kínának meg kell osztania az összes információt az új típusú koronavírus járványának eredetéről - jelentette ki Mike Pompeo amerikai külügyminiszter a Fox televíziónak szerdán este adott interjújában.



Az amerikai diplomácia vezetője hangsúlyozta, hogy Kínának "felelősségteljes" magatartást kell tanúsítania.



"Azt tudjuk, hogy a vírus Vuhanból, Kínából ered. Tudjuk, hogy létezik egy Vuhani Virológiai Intézet, csupán néhány kilométernyire az élőállatpiactól. De sok minden mást is meg kell tudnunk. S az Egyesült Államok kormányzata szorgalmasan dolgozik azon, hogy megismerje az igazságot" - mondta Pompeo, utalva arra, hogy a járvány valószínűleg az élőállatpiacról indult el, de egyre több feltételezés jelenik meg az amerikai sajtóban arról, hogy a vírus egy laboratóriumból szabadult ki véletlenül. Egyes republikánus törvényhozók szintén ezt a feltételezést tették magukévá, és vizsgálatot is sürgetnek az ügyben.



Pompeo kifejtette: "az együttműködés legjobb módja a kínai kormányzat részéről az lenne, ha megnyitná Vuhant a világ előtt, és lehetővé tenné a világ tudósainak, hogy pontosan feltérképezzék, hogyan alakult ki ez a helyzet".



A külügyminiszter szerint sok fertőzést és megbetegedést regisztráltak, sok mozgás és sok utazás történt, mire a Kínai Kommunista Párt megszólalt az ügyben. "Nyitott kormányzatok és demokráciák nem szoktak így eljárni, s ezért nagy a kockázata az átláthatóság hiányának" - mondta.



Az interjút készítő újságíró megkérdezte tőle, hogy a kialakult helyzet mennyiben befolyásolja majd az amerikai-kínai viszonyt. A tárcavezető nem adott egyértelmű választ. Hangsúlyozta azonban: a kínai kormánynak "muszáj elmagyaráznia, hogy mi történt, és hogyan fordulhatott elő, hogy a szükséges információkat nem osztották meg szélesebb körben".

Az amerikai külügyminisztérium tájékoztatása szerint Mike Pompeo szerdán telefonon tárgyalt Jang Jie-csi kínai csúcsdiplomatával, aki Hszi Csin-ping kínai elnök külpolitikai főtanácsadója, korábban pedig országa külügyminisztere, illetve Washingtonban akkreditált nagykövete is volt. Az amerikai külügyminisztérium közleménye szerint a megbeszélésen az amerikai diplomácia vezetője sürgette az átláthatóságot és a információk megosztását a Covid-19 járvány elleni harc és a jövőbeni járványok megelőzése érdekében.



Pompeo ugyanakkor azt is elmondta kínai tárgyalópartnerének, hogy Washington "nagy jelentőséget tulajdonít" azoknak a védőfelszereléseket, maszkokat, kesztyűket, köpenyeket tartalmazó kínai segélyszállítmányoknak, amelyek a járvány idején Amerikába érkeztek.



Szerda esti sajtókonferenciáján Donald Trump amerikai elnököt is megkérdezték az újságírók azokról a sajtójelentésekről, amelyek szerint az új típusú koronavírus a vuhani laboratóriumból szabadult volna ki. Az elnök azt válaszolta: "nagyon alapos vizsgálatot folytatunk e szörnyű helyzet kialakulásáról". Arra a kérdésre azonban nem válaszolt, hogy megvitatta-e ezt az ügyet Hszi Csin-ping kínai elnökkel is telefonon. "Nem kívánom nyilvánosan megvitatni, hogy miről beszéltem vele a laboratórium ügyében" - mondta.