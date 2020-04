Koronavírus-járvány

Mit csinálhattak Vietnamban, hogy senki sem halt bele a koronavírus-fertőzésbe?

Vietnam a korai határozott fellépésnek, a kiterjedt tesztelésnek, a szigorú karanténnak és a társadalom egységének köszönhetően eddig elkerülte az Európában és az Egyesült Államokban tapasztalt pusztítást.



A hivatalos adatok szerint korábban több mint 75 ezer ember volt házi karanténban vagy elkülönítőben, hétfőn ez a szám már csak nagyjából 72 ezer volt. A délkelet-ázsiai országban eddig 121 ezer tesztet végeztek, amelyből mindössze 262 bizonyult pozitívnak. A gyanús esetek száma 2264, 114 páciens meggyógyult a betegségből az egészségügyi minisztérium adatai szerint.



Ki Tong Park, a WHO vietnami képviselője szerint létfontosságú volt, hogy az ország korán reagált a válságra. Az első kockázatfelmérést már január elején elvégezték, röviddel azután, hogy elkezdték Kínában jelenteni a megbetegedéseket. Rendkívül rövid idő alatt felállt a járvánnyal foglalkozó nemzeti megelőző és ellenőrző bizottság a miniszterelnök-helyettes vezetésével, amely "azonnal" megvalósította az országos reagálási tervet.



A viszonylag kis számú igazolt fertőzött ellenére Vietnam április elsejétől országos karantént vezetett be, sokkal gyorsabban és határozottabban, mint az Nagy-Britanniában vagy Olaszországban történt, ahol ezrével voltak fertőzöttek, mire bevezették az elkülönítési intézkedéseket. Más országokban a már létező járvány láttán szigorították meg a kormányok a karantént, Vietnam egy elkerülhető országos válság megakadályozása érdekében lépett így fel.



Vietnam az első ország volt 2003-ban, ahol Kínán kívül megjelent egy korábbi koronavírus okozta betegség, a súlyos akut légzőszervi szindróma (SARS), és a WHO akkor is megerősítette, hogy Vietnam volt az első ország, amelynek sikerült megfékeznie a járványt.



Mongóliából hétfőn egy újabb fertőzést jelentettek, így a SARS-CoV-2 nevű vírussal fertőzöttek száma 17 lett. A páciens egyike annak a 282 mongol állampolgárnak, akiket buszokkal telepítettek haza szombaton Oroszországból – közölte hétfőn a helyi betegségellenőrzési hivatal vezetője, Dulmaa Njamhuu.



Indiában 308-ra emelkedett a COVID-19 betegség szövődményeiben elhunytak száma hétfőre, az igazolt fertőzötteké pedig 9152-re nőtt – közölte az egészségügyi minisztérium. A tárca szerint eddig 857 beteget bocsátottak el a kórházakból, a tényleges betegek száma 7987.



A hétfő az országos karantén 21. napja az 1,3 milliárd lélekszámú ázsiai országban. Az intézkedés várhatóan április 14-ig lesz érvényben, de több szövetségi állam április 30-ig hosszabbította meg az óvintézkedést.