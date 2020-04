Koronavírus

Horvátország elhalasztja a kiskorú migránsok befogadását

Horvátország egyike azon nyolc európai uniós tagállamnak, amely önkéntes alapon olyan gyermekeket fogadott volna be a túlzsúfolt görög menekülttáborokból, akik betegség miatt sürgős ellátásra szorulnak, vagy kísérő nélkül érkeztek, és 14 éven aluliak. 2020.04.15 10:13 MTI

Horvátország a zágrábi földrengésre és a koronavírus-járványra hivatkozva elhalasztja a humanitárius segítségre szoruló gyermekek befogadását a görögországi menekülttáborokból - írta szerdán a Vecernji List című horvát napilap a belügyminisztérium közleményére hivatkozva.



Horvátország egyike azon nyolc európai uniós tagállamnak, amely önkéntes alapon olyan gyermekeket fogadott volna be a túlzsúfolt görög menekülttáborokból, akik betegség miatt sürgős ellátásra szorulnak, vagy kísérő nélkül érkeztek, és 14 éven aluliak - írta az újság.



A koronavírus-járványra hivatkozva Írország is halasztást kért.



A két említett országon kívül Luxemburg, Németország, Franciaország, Finnország, Portugália és Litvánia csatlakozott még a humanitárius kezdeményezéshez. Ezek az országok - mint jelezték - támogatni akarják Görögországot abban, hogy megbirkózzon a szigetein rekedt 1000-1500 gyermek jelentette nehéz humanitárius helyzettel.



A lap szerint eddig mindössze Németországba és Luxemburgba helyeztek át gyerekeket, a számok pedig országról országra változnak. Horvátország még nem közölte, hány kiskorút fogadna be.



A görög hatóságok - európai pénzügyi támogatással - a kiskorú gyermekeket tranzitközpontokban különítik el, és felkészítik őket az áthelyezésre más európai uniós tagállamokba - húzta alá a lap.