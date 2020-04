Koronavírus-járvány

Szlovénia elhalasztja a korlátozások enyhítését, Horvátországban nőtt az elhunytak száma

A szlovén kormány egy héttel elhalasztotta az új koronavírus terjedésének megfékezésére hozott korlátozások enyhítését, Horvátországban nőtt a Covid-19 betegségben elhunytak száma. 2020.04.14 16:15 MTI

Szlovéniában a hivatalos közlés szerint egy nap alatt 8-cal, 1220-ra emelkedett a koronavírussal igazoltan fertőzöttek száma. Eddig 56-an haltak meg a járványban, eggyel többen, mint egy nappal korábban. A járvány megjelenése óta 35 946 koronavírustesztet végeztek az országban, a diagnosztizált betegek közül 35-öt ápolnak intenzív osztályon.



Bojana Beovic, a szlovén kormány koronavírus-járvánnyal foglakozó szakbizottságának vezetője keddi sajtótájékoztatóján elmondta: a történések függvényében az első kisebb csomag, amely a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozására hozott intézkedések enyhítését tartalmazza, jövő hétfőtől léphet életbe. A kormány annak a lehetőségét is megvizsgálja, hogy részben enyhítsen a lakhelyelhagyási korlátozáson, és engedélyezzen néhány sporttevékenységet - tette hozzá.



Szavai szerint ahhoz azonban, hogy a korlátozások visszavonásához a feltételek teljesüljenek, még több tesztet kell végezni az országban, valamint a koronavírus-járvány lassulásának is tartósnak kell lennie.



Beovic úgy értékelte: hozzávetőleges becslések szerint Szlovéniában valójában 3-4 ezerre tehető az új fertőzöttek száma.



Horvátországban a legfrissebb adatok szerint egy nap alatt 54-gyel, 1704-re nőtt a regisztrált fertőzöttek száma, 31 halálos áldozata van a járványnak, az elmúlt 24 órában hatan hunytak el Zágrábban, Rijekában, Splitben és Dubrovnikban. Mindannyian az idősebb korosztályhoz tartoztak, és más krónikus betegségekben is szenvedtek. Az első fertőzés megjelenése óta 415 beteget nyilvánítottak gyógyultnak. Jelenleg 34 beteg van súlyos állapotban, lélegeztetőgépen. Eddig 18 359 koronavírustesztet végeztek az országban.



A sajtótájékoztató előtt bemutatták a mesterséges intelligencia területén használható újdonságot, az úgynevezett digitális asszisztenst. Az alkalmazás letölthető telefonra, és tartalmazza az aktuális információkat a koronavírus-járványról, valamint ajánlásokat fogalmaz meg a fertőzés kezelésére és megelőzésére.



Az oktató jellege mellett az alkalmazás fontos információkat tartalmaz arról is, hogy sürgős esetben hova kell fordulni, vagy kit kell felhívni.