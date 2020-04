Koronavírus-járvány

Koronavírus - A török elnök nem fogadta el a belügyminiszter lemondását

Recep Tayyip Erdogan török elnök nem fogadta el Süleyman Soylu belügyminiszter vasárnapi lemondását, amelyet ő arra hivatkozva nyújtott be, hogy a nagyvárosok lakosságának hétvégi kijárási tilalmáról szóló, péntek este tíz óra körül tett minisztériumi bejelentés után országszerte százezrek tódultak az utcákra a koronavírus-járvány veszélye ellenére, és rohamozták meg az élelmiszerboltokat. A lemondás elutasítását vasárnap késő este az elnöki hivatal kommunikációs igazgatósága jelentette be, hozzátéve, hogy Soylu folytatja munkáját.



A kommunikációs igazgatóság azt írta: a belügyminiszter, akit a 2016. júliusi puccskísérletet követően neveztek ki, sikeres munkát végez, amellyel "elnyerte a nemzet elismerését". Rámutattak: Soylunak jelentős érdemei vannak a terrorszervezetek törökországi támadási "kapacitásának" nagyfokú csökkentésében, és a természeti katasztrófák - például földrengések - utáni mentést is mindig kiválóan koordinálta.



Hangsúlyozták: a belügyminiszter a fertőzés több mint egy hónappal ezelőtti törökországi megjelenése óta folytatott munkájával szavatolta, hogy a közbiztonsággal semmilyen gond ne legyen ebben az időszakban.



Az igazgatóság szerint Erdogan közölte Soyluval: nem találja helyénvalónak a lépését.

A belügyminiszter vasárnap este a Twitteren jelentette be lemondását. "Egy odaadással és alapossággal irányított időszakban minden tekintetben enyém a felelősség a hétvégi kijárási tilalom végrehajtását illetően, amely teljes mértékben a járvány megelőzését célozta" - írta. Úgy látta, hogy az embertömegekről megjelent képsorok "nem voltak összeegyeztethetők e tökéletesen irányított időszakkal".



Mikroblog-bejegyzésében később úgy fogalmazott: "bocsásson meg nekem szent nemzetem, amelynek kárt okozni soha nem akartam, és tisztelt köztársasági elnökünk, akihez életem végéig hű leszek".



A Hürriyet török kormánypárti napilapban vasárnap megjelent interjújában Soylu arról beszélt, hogy tudomásul vette és elfogadta a bejelentés időzítésével kapcsolatban őt ért bírálatokat. A politikus egyúttal közölte: nem látta előre, hogy ez fog történni, sőt más országok példájából kiindulva olyan esetben számított hasonlókra, ha a tilalomról két-három nappal előre értesítik a lakosságot. "Ezt akartuk elkerülni" - hangsúlyozta, hozzátéve, hogy 250-300 ezer ember tódult az utcákra a hír hallatán.



A kis-ázsiai országban a fertőzés megfékezése érdekében helyi idő szerint péntek éjféltől vasárnap éjfélig kétnapos kijárási tilalom volt érvényben a 30 legnagyobb városban - köztük Isztambulban és Ankarában -, valamint a Fekete-tenger partján fekvő Zonguldak településen, amely a török szénbányászat központja, és ahol gyakoriak a légzőszervi megbetegedések. Az intézkedés 63 millió 640 ezer embert érintett.



Törökországban vasárnap 4789-cel nőtt az új koronavírussal diagnosztizáltak száma, amely így 56 956-ra emelkedett. A halálozások száma 97-tel 1198-ra nőtt.



Süleyman Soylu 2016. augusztus 31-én lett Törökország belügyminisztere, előzőleg, 2015 novemberétől a munkaügyi és társadalombiztonsági tárcát vezette.