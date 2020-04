Koronavírus-járvány

A legkevesebben haltak meg Olaszországban március 19. óta

Négyszázharminceggyel nőtt egy nap alatt a koronavírus-fertőzés halálos áldozatainak száma Olaszországban, amely a legalacsonyabb adat március 19. óta - közölte vasárnap esti tájékoztatóján az olasz polgári védelmi hatóság. Az újonnan diagnosztizált fertőzöttek száma viszont egy nap alatt 1984-gyel emelkedett.



A halottak száma csökkent a szombati 619-hez képest. Az utóbbi több mint húsz nap alatt az elhunytak száma most először csökkent ötszáz alá. Március 19-én 427 volt a halottak száma, majd március 20-án már 627-re emelkedett.



Az elhunytak száma egész Olaszországban 19 899-re emelkedett.



Az egymás utáni kilencedik nap csökkent a kórházban és intenzív osztályon kezeltek száma.



Az újonnan diagnosztizált fertőzöttek száma az utóbbi huszonnégy órában csökkent a korábbi 1996-hoz képest, de ismét több mint kétszeresére nőtt az április 7-én mért 880-hoz képest, amikor a járványgörbe az első lefelé ívelést mutatta.







A gyógyultakat és a halottakat is számolva a diagnosztizált fertőzöttek száma már túllépte a 156 ezret. A gyógyultakat és halottakat is számba véve az ismert betegek száma egy utóbbi egy nap alatt 4092-vel emelkedett. Az eddig végzett több mint egy millió vírusteszt adatai alapján, minden 11,4 tesztre egy fertőzött jut.



A fertőzés gócpontjában, Lombardiában is jelentősen visszaesett a halálozási arány: egy nap alatt 110-en haltak meg a szombati 273 után. Az elhunytak száma túllépte a tízezret a tízmilliós tartományban. Az igazolt fertőzöttek száma egy nap alatt 1460-nal nőtt a korábbi 1544 után. Az északnyugati tartományban kiemelt figyelem alatt van Milánó városa, ahol az egészségügyi hatóságok szerint a járványt továbbra sem sikerül "ellenőrzés alatt tartani".



A római kormány korábbi bejelentése szerint április 13-tól újranyitják a könyvesboltokat, az erdészeteket és a csecsemőcikkeket áruló üzleteket. Lombardia, Piemonte és a déli Campania tartomány azonban már közölte, hogy ennyit sem enyhít az óvintézkedéseken, és május 4-ig nem nyit újra semmilyen üzletet. Olasz sajtóértesülések szerint a májusban tervezett "újraindulás" kidolgozásával megbízott szakértői csapat elsőként a termelést indítaná újra, az üzletek között a negyven négyzetméternél nagyobbak megnyitását akarja engedélyezni napi fertőtlenítéssel, a tömegközlekedési eszközökre meghatározott utast engednének fel, a fodrászatokat csak később nyitnák újra, a mozikat, színházakat pedig talán csak a következő hónapokban.