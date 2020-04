Koronavírus-járvány

Koronavírus - Boris Johnson: az életemet mentették meg az orvosok

Kiengedték a kórházból Boris Johnson brit miniszterelnököt - közölte vasárnap a Downing Street. Johnson, aki az új koronavírus okozta betegsége miatt szorult kórházi kezelésre, nem sokkal később, a Twitteren közzétett videoüzenetében közölte, hogy a brit állami egészségügyi szolgálat (NHS) az életét mentette meg, és kezelésének ideje alatt volt két nap, amikor "bármerre eldőlhetett volna a dolog".



A londoni kormányfői hivatal szóvivőjének vasárnap délutáni rövid nyilatkozata szerint Johnson a londoni St. Thomas kórházból a fővárostól 65 kilométerre északnyugatra lévő Chequersbe, a brit miniszterelnökök vidéki pihenőhelyére távozott.



Az 55 éves Johnsont éppen egy hete, múlt vasárnap vitték be a St. Thomas kórházba, miután megfertőződött a Covid-19 járványt okozó SARS-CoV-2 nevű vírussal, és bár tíz napot töltött elkülönítésben Downing Street-i rezidenciáján, betegségének egyes tünetei nem múltak.



Hétfőn Johnsont átvitték a kórház intenzív osztályára, miután állapota romlott, bár a hivatalos tájékoztatás szerint a rutinszerűen adott oxigénen kívül nem szorult semmiféle légzéssegítő eljárásra, így lélegeztetőgépre sem, és nem diagnosztizáltak nála tüdőgyulladást.



A brit miniszterelnök három éjszakát töltött a St. Thomas intenzív osztályán, utána visszavitték egy normál kórterembe, miután állapota gyors javulásnak indult.



A miniszterelnöki hivatal szóvivőjének vasárnap délutáni tájékoztatása szerint az orvosi stáb tanácsára Johnson "nem áll azonnal ismét munkába", egyelőre lábadozik.



A Downing Street illetékese nem utalt arra, hogy a konzervatív párti kormányfő mikor kezdhet dolgozni.

Boris Johnson a Twitteren vasárnap délután közzétett videoüzenetében köszönetet mondott a lakosságnak a járvány megfékezését célzó korlátozások betartásáért. Milliók sorakoztak fel élő emberi pajzsot alkotva e láthatatlan ellenséggel szemben, és ennek eredményeként máris érzékelhető előrelépés a koronavírus elleni harcban - fogalmazott a brit miniszterelnök.



A brit kormány három hete hozott rendelkezése alapján a lakosság csak az alapvető szükségleti cikkek, főleg élelmiszerek és gyógyszerek beszerzése céljából mehet ki az utcára, és e célból is a lehető legritkábban.



Ezen felül naponta egy szabadtéri testedzés - séta, futás, biciklizés - engedélyezett, de az is egyedül vagy az egy háztartásban élő családtagokkal. Kettőnél több, nem egy háztartásban élő ember nem tartózkodhat együtt az utcán.



Kivételt jelent a korlátozások alól, ha valakinek orvosi segítségre van szüksége vagy ha más, rászoruló emberről kell gondoskodnia. Munkába csak azok utazhatnak, akiknek tevékenysége kritikus fontosságú, és ha az adott munkát otthonról nem lehet elvégezni.



Vasárnapi Twitter-üzenetében Boris Johnson kijelentette: ezeknek az intézkedéseknek az a célja, hogy az NHS-t ne gyűrje maga alá a koronavírus okozta járvány.



Johnson név szerint is köszönetet mondott több orvosnak és ápolónak, akik részt vettek gyógykezelésében, de külön kiemelt egy új-zélandi és egy portugál ápolónőt, akik elmondása szerint 48 órát töltöttek folyamatosan betegágya mellett intenzív kezelésének idején.



A brit miniszterelnök megfogalmazása szerint e 48 óra alatt "a dolog bármelyik irányban eldőlhetett volna".



"Az, hogy a szervezetem végül elég oxigénhez jutott, csak annak köszönhető, hogy ők az éjszaka minden másodpercében figyeltek, és elvégezték a szükséges beavatkozásokat" - mondta vasárnapi videoüzenetében Boris Johnson.



Hozzátette: kétség sem fér hozzá, hogy a gyógykezelését végző orvosok és ápolók az életét mentették meg.