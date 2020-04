Koronavírus

A járványgörbe töretlenül emelkedik Belgiumban és Hollandiában

A koronavírus-fertőzések számának növekedését jelző görbe töretlenül emelkedik Belgiumban, ahol szombaton meghaladta a 28 ezret az igazolt esetek száma. Hollandiában egy nap alatt mintegy 1500-zal, Luxemburgban 108-cal emelkedett a jelentett esetek száma.

Belgiumban a szombaton közölt adatok szerint 28 018-ra növekedett a fertőzöttek száma. Noha az 1351 új eset nem számít rekordnagyságúnak - pénteken 1684-ről számoltak be -, a járványgörbe továbbra is meredek emelkedést mutat.



Az elmúlt 24 órában újabb 327 ember halt meg a koronavírussal összefüggésben. Közülük 106-an kórházban, 219-en idősek otthonában. A halottak 55 százaléka hunyt el kórházi körülmények között, 42 százalékuk idősotthonban. A fertőzésben elhunytak száma Belgiumban 3347 nőtt, amíg az adat kedden 2523-volt.



A kórházi ápolások száma tovább növekedett, noha jelentős a gyógyultak aránya is. A belga kórházak 9432 rendelkezésre álló ágyából jelenleg 5636-ot foglalnak el koronavírussal fertőzöttek, 25-tel többet, mint tegnap. A beszámoló szerint az elmúlt 24 órában 418-an hagyhatták el a kórházakat. Eddig 5986 ember távozott gyógyultan a belga kórházakból, öt nap alatt mintegy 1300-an. A kórházban ápoltak közül 1261 embert részesítenek intenzív ellátásban, 15-tel kevesebbet, mint pénteken. Lélegeztetőgépet 981 embernél kell alkalmazni, 10-zel kevesebb esetben, mint előző nap.



Belgium továbbra is a tizedik helyen áll a világ országai között a regisztrált fertőzéseket illetően.



A La Libre Belgique című belga napilap szombati számában arról írt, hogy a kormány szerdán dönt a közel egy hónapja tartó, április 19-ig meghirdetett, kijárási korlátozást, valamint az élelmiszerboltok és gyógyszertárak kivételével szinte minden üzlet bezárását elrendelő intézkedések esetleges meghosszabbításáról. A napilap úgy tudja, az ideiglenes szabályozás várhatóan május 3-ig marad érvényben.



A kormány szerint a járványgörbe folytatódó emelkedése miatt még nincs itt az ideje a korlátozások feloldásának, arra csak fokozatosan kerülhet sor a járvány majdani, esetleges újabb hulláma miatt. A szezonális munka iránti igény miatt a tervek szerint legelőször a kertészetek, faiskolák és a barkácsáruházak számíthatnak nyitásra - közölték.



A Le Soir című belga napilap arról írt, hogy a közlekedők fokozott rendőri ellenőrzésre számíthatnak a hétvégén. Az ellenőrzést az indokolja, hogy a hét folyamán tapasztalthoz képest a múlt hétvégén 32 százalékos forgalomnövekedést észleltek, a legtöbben a lap szerint "indokolatlanul messzire" utaztak. A kijárási korlátozások bevezetése óta a forgalom 69 százalékkal esett vissza. A rendőrség a húsvéti ünnepek alatt arra számít, hogy a jó idő miatt többen ülnek autóba, vagy hagyják el nagyobb távolságra lakhelyüket, holott a rendelkezés a szabadtéri felfrissülést vagy sportolást a legközelebbi parkban tanácsolja - tették hozzá.

Hollandiában sem lassul a járvány terjedése. A szombaton közzétett adatok szerint csaknem 1500 új fertőzöttet azonosítottak az országban, mintegy 500-zal többet, mint pénteken. A Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint jelenleg 23 249 a fertőzöttek száma, és 2511 halálos áldozata van a fertőzés okozta betegségnek, mintegy 120-szal több, mint előző nap. Ez idáig 287-en gyógyultak fel.



Luxemburg a járvány általános lassulásáról adott hírt, azonban még a szigorú intézkedések ellenére is 108 új fertőzöttet azonosítottak a nagyhercegségben szombatra virradóra, míg pénteken 81-et. Az összesítés szerint az országban 3223 a fertőzöttet tartanak nyilván, valamint újabb két ember halálával 54-re emelkedett az áldozatok száma. A betegségből eddig 500-an gyógyultak meg, számuk harmadik napja nem emelkedik.