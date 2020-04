Koronavírus

Észak-Macedónia két pártvezetője karanténba vonult, a hazatérő boszniaiakat elkülönítik

A két legnagyobb észak-macedón párt vezetője interjút adott egy fertőzött újságírónak, ezért két hétig önkéntes elkülönítésbe vonultak. A boszniai határon felháborodást és torlódást okozott, hogy minden hazatérőt kötelezően karantén alá helyeznek.

A balközép Macedón Szociáldemokrata Uniónak (SDSM), valamint a jobboldali Belső Macedón Forradalmi Szervezet - Macedón Nemzeti Egység Demokratikus Pártjának (VMRO-DPMNE) elnöke is önkéntes karanténba ment, miután interjút adott egy később fertőzöttnek bizonyuló újságírónak. Sem a szociáldemokrata Zoran Zaev, sem a VMRO-DPMNE-elnök Hrisztijan Mickoszki első tesztje nem lett pozitív, a politikusok azonban nem akarnak kockáztatni.



Észak-Macedóniában 663-ról 711-re nőtt a fertőzöttek és 32-re a halottak száma péntekről szombatra.



Montenegróba - ahol az utóbbi 24 órában 252-ről 257-re nőtt az igazolt fertőzöttek száma - több mint öt tonna védőfelszerelés érkezett Kínából és Görögországból. A maszkokból, kesztyűkből, védőruházatból álló adomány jelentős segítségnek számít a rossz állapotban lévő montenegrói egészségügyi rendszernek.



Bosznia-Hercegovinában 859-ről 901-re nőtt a regisztrált fertőzöttek száma. Eddig 36-an haltak bele a Covid-19 betegség szövődményeibe. Az országhatárokon tömeg alakult ki, amikor a csak most hazatérő boszniai állampolgárokkal közölték, kötelezően a kijelölt karanténkórházakba kell vonulniuk, ahol ellenőrzik, és megfigyelés alatt tartják majd őket két hétig. Az ország főként szerbek lakta részében, a boszniai Szerb Köztársaságban kötelezővé tették a maszk és a kesztyű használatot nyilvános helyeken.



Péntekről szombatra Szerbiában 2867-ről 3105-re nőtt a regisztrált fertőzöttek, és 66-ról 71-re nőtt a halottak száma. A szerb elnök reményének adott hangot, hogy a hónap végén felfüggeszthetik a március 15-én kihirdetett szükségállapotot. Az intézkedést követően az ország lezárta a határait, bezárt minden üzletet az élelmiszerboltokon és gyógyszertárakon kívül, valamint a legutóbbi döntés értelmében teljes kijárási tilalmat vezettek be péntek 17 és hétfő 5 óra között.



Koszovóban 227-ről 250-re nőtt az igazolt fertőzöttek száma az utóbbi 24 órában, és eddig heten haltak bele a betegségbe.