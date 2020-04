Koronavírus-járvány

Egyelőre nem csökken az újabb megbetegedések száma a Nyugat-Balkánon

Kijárási tilalommal törekednek a nyugat-balkáni országok arra, hogy lassítsák a koronavírus-járvány terjedését, közben pedig már a járvány utáni időszak gazdaságélénkítő lépéseiről gondolkodnak. 2020.04.10 12:30 MTI

Szerbiában egy nap alatt 2666-ról 2867-re nőtt a regisztrált fertőzöttek száma. A szerb kormány legújabb intézkedése, a teljes hétvégi kijárási tilalom nagy felháborodást keltett az országban. A rendelet szerint péntek 17 óra és hétfő reggel 5 óra között tilos az utcára lépni.



A döntés azok körében is méltatlankodást keltett, akik a hétvégén ünnepelik a húsvétot, de a szerb ortodox hívők sem örültek neki, hiszen ők ugyan csak a jövő hét végén ünnepelnének, a szép tavaszi időt azonban kirándulásra használnák.



A vajdasági magyarok felháborodására reagált Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség alelnöke és parlamenti frakcióvezetője . Mint mondta, a döntés népszerűtlen, ám elkerülhetetlen volt. A Magyar Szó című újvidéki napilapban azt is kifejtette, hogy ugyan most nem lehet a megszokott módon ünnepelni, de "fontos tiszteletben tartani a rendelkezést, hogy ne növekedjen robbanásszerűen a fertőzöttek száma, és ne hunyjanak el még többen a betegség következtében".



"Biztos vagyok abban, hogy az előttünk álló hétvégéken is szükség lesz erre az intézkedésre, vagyis a kormánynak nem az volt a célja, hogy ellehetetlenítse az ünneplést azok számára, akik most ünneplik a húsvétot. Mindannyiunk biztonságának, gyermekeink, szüleink és nagyszüleink egészségének a megőrzése teszi szükségessé ennek a népszerűtlen intézkedésnek a foganatosítását" - húzta alá.



Az 1,8 milliós Koszovóban kis mértékben nő csak az igazolt fertőzöttek száma, ezért a kormány nem is akar újabb szigorításokat bevezetni. Az országban az utóbbi 24 órában hárommal, 224-ről 227-re növekedett a regisztrált fertőzöttek száma.



Oroszország három repülőgépnyi egészségügyi felszerelést, valamint orvosokat küldött Bosznia-Hercegovina főként szerbek lakta országrészének, a boszniai Szerb Köztársaságnak segítségként a járvány elleni küzdelemben.



Bosznia-Hercegovinában péntekre 806-ról 859-re nőtt az igazolt fertőzöttek száma, és 35-en haltak bele a Covid-19 betegség szövődményeibe. A boszniai belügyminisztérium közlése szerint az intézkedések foganatosítása közben több rendőr is megfertőződött, egyelőre azonban egyikük állapota sem súlyos.



A montenegrói kormány gazdasági mentőcsomagot állított össze, amelyről pénteken kezd egyeztetést a parlamenti pártokkal és a gazdasági szereplőkkel. A tervek szerint támogatnák azokat a kis- és közepes vállalkozásokat, amelyek felfüggesztették, vagy jelentős mértékben csökkentették tevékenységüket az új típusú koronavírus-járvány miatt, valamint létrehoznának egy alapot a foglalkoztatás növelésére, új munkahelyek teremtésére a járvány után. Az Adria-parti államban 252 igazolt fertőzött van, néggyel több, mint egy nappal korábban.

Észak-Macedóniában péntekre 617-ről 663-ra növekedett az igazolt fertőzöttek száma. Venko Filipcse egészségügyi miniszter továbbra is úgy gondolja, hogy a járvány végére kétezer fertőzött lesz a kétmilliós országban. Csütörtök esti sajtótájékoztatóján felhívta a figyelmet arra, hogy az új típusú koronavírus-járvány lecsengését követően, illetve a következő hónapokban csak nagyon lassan, fokozatosan lehet enyhíteni az elővigyázatossági intézkedéseken, az élet csak sokára térhet vissza a normál kerékvágásba.