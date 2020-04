Koronavírus-járvány

Koronavírus - Már nincs az intenzív osztályon a brit miniszterelnök

Már nincs az intenzív osztályon Boris Johnson brit miniszterelnök - közölte csütörtök este a Downing Street.



A londoni kormányfői hivatal szóvivőjének rövid nyilatkozata szerint Johnsont - aki az új koronavírus okozta betegsége miatt szorul kórházi kezelésre - a londoni St. Thomas kórház intenzív osztályról egy normál kórterembe vitték át.



A szóvivő megfogalmazása szerint a kormányfőt továbbra is szoros orvosi megfigyelés alatt tartják lábadozásának jelenlegi korai szakaszában.



A Downing Street illetékese közölte, hogy Boris Johnson rendkívül jó hangulatban van.



Az 55 éves Johnsont vasárnap este vitték be a St. Thomas kórházba, miután megfertőződött a Covid-19 járványt okozó SARS-CoV-2 nevű vírussal, és betegségének egyes tünetei tíz nap elkülönítés után sem múltak.



A Downing Street hétfőn késő este jelentette be, hogy Johnsont átvitték a kórház intenzív osztályára, miután állapota romlott.



Az intenzív kezelés kezdete óta elhangzott hivatalos tájékoztatások rendre hangsúlyozták, hogy Johnson a rutinszerűen adott oxigénen kívül nem szorul semmiféle légzéssegítő eljárásra, így lélegeztetőgépre sem, és nincs tüdőgyulladása.



A Downing Street szerda esti tájékoztatóján hangzott el először, hogy a miniszterelnök állapota javulásnak indult; az addigi tájékoztatások stabil állapotról szóltak.



Johnson szóvivőjének csütörtöki első nyilatkozata úgy hangzott, hogy a javulás azóta is folyamatos; a miniszterelnöki hivatal nem sokkal később tudatta, hogy a kormányfő már nem szorul intenzív kezelésre.