Nagy-Britannia

Bűnösnek vallotta magát a halálkamion sofőrje

Bűnösnek vallotta magát 39 rendbeli emberölésben szerdán annak a kamionnak a sofőrje, amelynek hűtőkonténerében tavaly októberben 39 vietnami állampolgárt holtan találtak Anglia délkeleti részén. 2020.04.09 07:53 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A 25 éves, észak-írországi illetőségű Maurice Robinson ellen 39 rendbeli emberölés, valamint embercsempészetre, illegális bevándorlás elősegítésére és pénzmosásra szőtt összeesküvés címén emeltek vádat.



Robinson, akit a hírhedt londoni Belmarsh börtönben tartanak vizsgálati fogságban, videokapcsolaton keresztül válaszolt a londoni központi büntetőbíróság - utcája után közkeletű nevén az Old Bailey - eljáró tanácsának kérdéseire, és elismerte a terhére rótt emberölési vádat.



A többi vádpontban már korábban bűnösnek vallotta magát.



Az új koronavírus okozta járvány miatt elrendelt korlátozások miatt az ügyészek és a sofőr jogi képviselői is videokapcsolaton vettek részt a szerdai tárgyalási napon.



A 39 holttestet tavaly október 22-én hajnalban találták meg a délkelet-angliai Thurrock ipari parkjában álló kamion rakterében.



A hűtőkonténer nem sokkal korábban érkezett a Temze torkolatában fekvő közeli Purfleet kisváros komptermináljába a belgiumi Zeebrugge kikötőjéből.



A kamionszerelvény Scania típusú, bolgár rendszámú nyerges vontatója, amelyet Robinson vezetett, Írországból kelt át komppal Angliába, és röviddel a holttestek megtalálása előtt vette fel a pótkocsit.



A brit vádhatóság szerint az ügy mögött egy olyan globális hálózat áll, amely jelentős számú illegális bevándorló Nagy-Britanniába csempészését szervezi, és ennek tagja a kamionsofőr is.



A brit hatóságoknak november első hetére sikerült azonosítaniuk az áldozatokat, és akkor derült ki hivatalosan, hogy elhunytak valamennyien vietnami állampolgárok voltak.



A listán két 15 éves fiú neve is szerepel. Ők voltak a legfiatalabbak, de további nyolc olyan áldozat van, aki tizenéves volt, az ő életkoruk 17 évestől 19 évesig terjed.



A legidősebb áldozat egy 44 éves férfi.



A névsor alapján az áldozatok között nyolc nő is volt.



A múlt hónapban véglegesített és kiadott vizsgálati jelentés szerint valamennyien fulladás és kihűlés következtében vesztették életüket.



Az ügynek további négy vádlottja van; közülük három román állampolgár. Az ő tárgyalásuk csak októberben kezdődik.



Robinson ügyében az Old Bailey egyelőre nem tűzte ki az ítélethirdetés időpontját.



Nagy-Britanniában legutóbb 2000-ben volt ehhez mérhető tragédia: akkor 58 kínai állampolgár holttestét találták meg a délkelet-angliai Dover kikötőjében egy holland rendszámú, ugyancsak Zeebrugge kikötőjéből érkezett kamion pótkocsijában.

