Koronavírus-járvány

Beadta lemondását az Európai Kutatási Tanács elnöke - reagálás

A koronavírus okozta világjárványra adott európai válasz késlekedése miatt beadta lemondását Mauro Ferrari, az Európai Kutatási Tanács (ERC) elnöke - erősítette meg Johannes Bahrke, az Európai Bizottság digitális gazdaságért, valamint kutatásért és innovációért felelős szóvivője szerdán.



Ferrari, aki január elsejétől töltötte be a pozíciót, kedden késő délután nyújtotta be lemondását Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének.



A kutatási tanács elnöke a Financial Times című brit üzleti napilaphoz eljuttatott nyilatkozatában azt írta: "rendkívül csalódott a világjárványra adott európai válasz miatt". A vírusfertőzés gyors leküzdésére egy tudományos program elindítását javasolta, azonban elképzelésének megvalósításakor "intézményi és politikai akadályokba ütközött".



Szavai szerint az Európai Unió lelkes támogatójaként érkezett a kutatási tanácshoz, azonban a koronavírus okozta válság teljesen megváltoztatta véleményét.



"Elvesztettem a hitem a rendszerben. Eleget láttam az Európai Unió tudományos irányításából és politikai működéséből" - írta.



A napilap úgy tudja, hogy a kutatási tanács vezetősége Ferrari több ötletével sem értett egyet, egyebek mellett azzal, hogy az ügynökség a járványra adható rövid távú megoldásokra összpontosítson.



Johannes Bahrke szóvivő azt mondta, az Európai Bizottság a lehető leghamarabb új vezetőt nevez ki a tanács élére, ugyanis nem kerülhet veszélybe az a több mint 50 kutatási kezdeményezés, amely jelentősen hozzájárulhat a világjárványra adott válaszhoz.

Európai Kutatási Tanács (ERC) elnökségeként működő Tudományos Tanács nyilatkozatot adott ki szerdán, amelyben arról tájékoztatott, hogy március 27-én, bizalmatlansági szavazást követően egyhangúlag szólították fel Mauro Ferrarit, hogy mondjon le elnöki pozíciójáról.



A tanács sajnálatát fejezte ki Ferrari "igazságokban takarékos nyilatkozata" miatt, majd döntésüket egyebek mellett azzal indokolták, hogy a lemondott elnök három hónapig tartó hivatali ideje alatt nem értékelte, és nem értette meg a kutatási tanács feladatát és "létezésének értelmét". Kinevezése óta alig vett részt találkozókon, ideje nagyrészét az Egyesült Államokban töltötte, és nem képviselte megfelelően a tanácsot és programját. Számos egyéni kezdeményezést tett anélkül, hogy arról egyeztett volna a tanács tagjaival, pozícióját főként saját elképzeléseinek előmozdítására használta. Ferrari több külső, időt és energiát igénylő tudományos, valamint kereskedelmi vállalkozásban vett részt, amelyek látszólag elsőbbséget élveztek a kutatási tanács iránti elkötelezettségével szemben. E tevékenységekhez kapcsolódó munkavégzése összeegyeztethetetlennek bizonyult elnöki megbízatásával - közölték.



Azzal kapcsolatban, hogy Ferrari állítása szerint lemondásának oka az, hogy a Tudományos Tanács nem támogatta a koronavírusra összpontosító kezdeményezését, azt írták: egy ilyen kezdeményezés támogatása nem tartozik a tanács hatáskörébe. Ugyanakkor több mint 50, virológiai, epidemiológiai, immunológiai, diagnosztikai, közegészségügyi, orvostechnikai és más, mintegy 100 millió euró értékű, az Európai Kutatási Tanács által finanszírozott kutatási program fut a vírusfertőzéssel összefüggésben - emlékeztettek.

