Irán folytatja nukleáris programját a járvány okozta nehézségek ellenére is

Irán folytatja nukleáris programját az új koronavírus-járvány okozta nehézségek ellenére is - szögezte le szerdán a teheráni kormány.



Ali Akbár Szálehi, az iráni atomenergia-ügynökség vezetője az állami tévének nyilatkozva azt mondta: a natanzi nukleáris létesítményben hamarosan urándúsító centrifugák új generációját helyezik üzembe.



Irán tavaly nyíltan elkezdte folytatni nukleáris programját arra hivatkozva, hogy az Egyesült Államok kivonult az e programról szóló hathatalmi egyezményből, és a többi részes nagyhatalom Teherán szerint nem segített neki a negatív hatások kiküszöbölésében. Mindazonáltal Irán mindig azt állította, hogy atomprogramja békés célú, és most is állítja, hogy teljesen nem adja fel a nagyhatalmakkal 2015-ben kötött megállapodást.



Szálehi azt állította szerdán, hogy a járvány kezdete óta a nukleáris program keretében egészségügyi felszereléseket is gyártottak.



Az egészségügyi minisztérium szerdán közölte a járvánnyal kapcsolatos legfrissebb adatokat. Ezek szerint az újonnan megfertőzöttek száma 1997, amivel 67 286-ra nőt az összlétszámuk, de ebből csaknem 30 ezer meggyógyult már. A válságos állapotban lévők száma majdnem 4000. Az utóbbi egy napban 121-en életüket vesztették a Covid-19 betegségben, eddig összesen 4003-an.