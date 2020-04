Illegális bevándorlás

Bakondi: több mint 19 ezer migráns érkezett Európába

A regisztrált migránsok egy része Spanyolországba, illetve Olaszországba, egy jelentősebb részük pedig az úgynevezett balkáni útvonalon keresztül Görögországba érkezett. 2020.04.08 08:37 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az ENSZ adatai szerint több mint 19 ezer migráns érkezett idén Európába - mondta Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója szerda reggel az M1 aktuális csatornán.



A főtanácsadó elmondta, a regisztrált migránsok egy része Spanyolországba, illetve Olaszországba, egy jelentősebb részük pedig az úgynevezett balkáni útvonalon keresztül Görögországba érkezett.



Kitért arra is: a koronavírus-járvány egyik hatása, hogy a migránsok nem tudnak átjutni a lezárt határokon; a balkáni útvonalon több mint 124 ezren vannak jelenleg. Őket próbálják táborokban elhelyezni, és a vírus miatt tesztelik is őket - tette hozzá.



Az teljesen biztos - emelte ki Bakondi György -, hogy az illegális migráció a társadalmi, politikai és biztonsági kockázaton túl közegészségügyi problémákat is okoz.



Hozzáfűzte, a balkáni útvonalra többnyire Törökországból érkeznek az emberek, abból az országból, ahol az elmúlt napokban jelentősen nőtt a fertőzöttek száma.



A főtanácsadó a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában elmondta azt is, mintegy 100 ezer migráns van Görögországban, ahol kritikus helyzet alakult ki.



Enyhült a helyzet a török-görög határon - tette hozzá -, miután a török hatóságok a járványhelyzet miatt elszállították onnan a migránsokat.