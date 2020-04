Járvány

Lemondott az amerikai haditengerészeti államtitkár, aki leostobázta a koronavírustól tartó hadihajó-kapitányt

Ennek oka a Guamnál állomásozó Theodore Roosevelt repülőgép-hordozón a koronavírus-járvánnyal összefüggésben történtek miatti nyilvános vita.



Modly azt követően nyújtotta be lemondólevelét, hogy négyszemközti megbeszélést folytatott Mark Esper védelmi miniszterrel.



"Önszántából mondott le, a haditengerészetet és a matrózokat a saját sorsa elé helyezve, így a Theodore Roosevelt és a haditengerészet mint intézmény továbbléphet" - fogalmazott a találkozó után kiadott közleményében Mark Esper.



A miniszter James McPherson eddigi helyettes államtitkárt bízta meg átmeneti időre a haditengerészet irányításával.



Az Egyesült Államok külbirtokánál, Guamnál állomásozó Theodore Roosevelt hadihajó kapitánya múlt kedden levelet írt a feletteseinek: "határozott cselekvést" sürgetve azt kérte a minisztériumtól, hogy a vízi jármű ötezer fős legénységéből négyezer embert mentsenek ki és szigeteljenek el, mert többeknél diagnosztizálták az új típusú koronavírust.



"Nem állunk háborúban, a matrózoknak nem kellene meghalniuk. Ha nem cselekszünk azonnal, elveszítjük legértékesebb kincsünket: tengerészeinket" - írta Brett Crozier kapitány.



Levele az amerikai sajtóban is megjelent. Thomas Modly akkor úgy fogalmazott: a kapitány "válságos időszakban nagyon rossz helyzetfelmérő képességről tett tanúbizonyságot". Majd csütörtök éjjel felmentette Croziert.



A hétvégén Modly - miközben megindult a vizsgálat a kapitány ügyében - dehonesztáló megjegyzéseket tett Crozier-ra.



"Naiv vagy ostoba" - nyilatkozta róla. Órákkal később bocsánatot kért.



Közben az ötezer fős hadihajóról már több mint kétezer embert kimenekítettek és el is különítettek, de ezerháromszáz személynek a repülőgép-hordozón kellett maradnia. A járművön tart a szűrővizsgálatok elvégzése. Crozier kapitány és több mint százötven matróz vírustesztje pozitív lett.