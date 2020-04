Az Egyesült Államokban csaknem 400 ezer a fertőzöttek és több mint 12 ezer a halottak száma

Koronavírus

Az Egyesült Államokban csaknem 400 ezer a koronavírussal fertőzöttek és több mint 12 ezer a kórban elhunytak száma a Johns Hopkins egyetem és kórház kedd esti információi szerint.



Az adatok arról tanúskodnak, hogy április első hetében drasztikusan nőtt a megbetegedések és a halálozások száma. Az új típusú koronavírus ugyanis egész márciusban 4 ezer halálos áldozatot követelt, míg április első hetében 8 ezren hunytak el.



Kedd esti adatok szerint Kalifornia és New York mellett Illinois államban, Connecticutban, New Jerseyben, Floridában és Louisianában a legrosszabb a helyzet. A koronavírus elleni intézkedéseket összehangoló kormányzati munkacsoport orvos tagjainak előrejelzése szerint a járvány új epicentrumainak kialakulására lehet számítani Coloradóban és a szövetségi fővárosban, Washington DC-ben.



Peter Navarro, a Fehér Ház kereskedelmi főtanácsadója még januárban feljegyzést készített, amelyben arra figyelmeztetett, hogy a járvány 2 millió amerikai életét követelheti, és 6000 milliárd dollárba kerülhet az elvonulása utáni gazdasági talpra állás.



Donald Trumpot a kedd esti sajtókonferencián megkérdezték Navarro feljegyzéséről, de az amerikai elnök azt válaszolta, hogy nem ismeri a dokumentum tartalmát. Hozzáfűzte: ha tudatában is lett volna, akkor sem kezelné másként a kialakult válsághelyzetet.



Kedd este a százéves múltra visszatekintő Országos Gazdaságkutató Intézet (NBER) új elemzést hozott nyilvánosságra, amely szerint az amerikaiak kétharmadának olyan a munkája, hogy nem lehet otthonról végezni. A kutatóintézet tanulmánya szerint a legnagyobb arányban az oktatásban alkalmazottak végezhetik otthonról a munkájukat, 83 százalékuk dolgozik a lakóhelyéről. Hasonlóképpen, könnyebben képesek az otthoni munkára az informatikában, a pénzügyi szektorban és a biztosítási iparban foglalkoztatottak. Ezzel szemben a mezőgazdaságban, az élelmiszeriparban, a szálloda- és vendéglátóiparban, a közlekedésben a legkisebb a lehetőség az alkalmazkodásra a járvány miatt megváltozott környezethez.