Koronavírus

Folytatódik a kedvező tendencia Ausztriában: egy nap alatt ismét több a gyógyult, mint az új fertőzött

Folytatódik a kedvező tendencia Ausztriában: az elmúlt 24 órában csaknem kétszer annyi embert nyilvánítottak gyógyulttá, mint ahányan megfertőződtek a koronavírussal. Az egészségügyi minisztérium által közölt adatok szerint hétfő óta 583 ember gyógyult meg, míg 332-en fertőződtek meg koronavírussal.



Egymást követően a negyedik napon is csökkent a koronavírus-fertőzés következtében megbetegedettek száma, ezúttal 3,4 százalékkal, vagyis jelenleg összesen 8043 beteget tartanak nyilván. Közülük 1100-an részesülnek kórházi kezelésben, 243-an intenzív osztályon vannak. Eddig összesen 12592-en betegedtek meg Ausztriában; a legtöbb esetet Tirol tartományban, (2786 fő), Alsó-Ausztriában (2043 fő) és Felső-Ausztriában (1974 fő) diagnosztizálták.



Időközben 4046-an gyógyultak meg, míg 252-en estek áldozatául a járványnak, valamennyien más alapbetegségben is szenvedtek. Thomas Szekeres, az Osztrák Orvosi Kamara (Österreichische Ärztekammer) elnöke azt kérte, hogy az orvosok és az ápolók számára is tegyék kötelezővé a szájmaszkot. Indoklása szerint ők maguk is 'multiplikátorokká', a vírus terjesztőivé válhatnak, és megfertőzhetik pácienseiket. A háziorvosok kilencven, a fogorvosok 40-65 százaléka ismét megnyitotta orvosi rendelőjét; ugyanakkor úgy érzik, cserbenhagyták őket, mivel nem juthat hozzá mindenki megfelelő védőfelszereléshez.



Közben Salzburg város vezetése úgy döntött, jövő héttől fokozatosan visszavonják a helyi óvintézkedéseket, megnyitják a parkokat és a játszótereket, és a legtöbb termelői piac is megkezdi működését.



Margarete Schramböck gazdasági miniszter arra kérte a lakosságot, hogy részesítsék előnyben az ausztriai internetes áruházakat. Az adatok ugyanis azt mutatják, hogy bár tavaly hat százalékkal nőtt a helyi internetes áruházak forgalma, az osztrákok többsége még mindig a külföldi online kereskedőket részesíti előnyben. A koronavírussal kapcsolatos korlátozások miatt a kereskedők jelentős része nagy bevétel-kiesést könyvelhet el; éppen ezért létrehoztak egy információs portált (www.oesterreich.gv.at/onlinemarktplatz), ahol a kereskedők és a vásárlók könnyen egymásra találhatnak.