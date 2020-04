Koronavírus

New York államban csökken a fertőződések száma, de ismét sok a halott

2020.04.07 19:17 MTI

New York államban csökken a diagnosztizált fertőzések száma, a helyzet stabilizálódik - jelentette ki Andrew Cuomo, New York állam kormányzója kedden, a szokásos napi sajtótájékoztatóján. Az elmúlt nap ugyanakkor a halottak számát tekintve a legszomorúbb nap volt az állam számára.



Egyedül hétfőn 731 beteg halt meg a Covid-19 kórban, s ezzel csak ebben az államban 5489-re emelkedett a betegség halálos áldozatainak száma. A kormányzó emlékeztetett rá, hogy vasárnap 599 halottja volt a vírusfertőzésnek.



Cuomo mindazonáltal úgy értékelte, hogy a társadalmi távolságtartás eredményes, sikerült megváltoztatni a járvány görbéjét, s ezért úgy gondolja, hogy a helyzet stabilizálódik.



A politikus elmondta, hogy az új típusú koronavírus okozta Covid-19 betegségbe a más betegségekben is szenvedő emberek halnak bele. "Ennek nem tudunk gátat vetni" - fogalmazott, hozzátéve, hogy eddig mindenkit megmentettek, akit lehetett. Andrew Cuomo hangsúlyozta: van elégséges ágy a betegek kezeléséhez, ám nincs megfelelő számú orvos és ápoló. A napokban New Yorkba érkezett kórházhajón az ágyak felén, - 500 kórházi ágyon - Covid-19-es betegeket kezelnek - tette hozzá.



"Még csak 37 nap telt el a járvány kitörése óta" - jegyezte meg, hozzáfűzve, hogy az 1918-ban pusztított spanyolnátha-járvány hat hónapig tombolt.



A demokrata párti kormányzó megköszönte a republikánus Donald Trump amerikai elnöknek, hogy "gyorsan cselekedett" New York megsegítésében. Egyben még több szövetségi segítséget kért a gazdaság talpra állításához.



A sajtókonferencián, kérdésre válaszolva, Andrew Cuomo kitért arra is, hogy a járvány az afroamerikai lakosságot érintheti a legnagyobb mértékben. Még nem készült erről felmérés, de a héten ezt is részletesen feltárják. Hétfőn egyébként Lori Lightfoot, Chicago polgármestere azt közölte, hogy a fertőzésben ott meghaltak 72 százaléka afroamerikai volt.