Koronavírus-járvány

Koronavírus - Lazítja a szigorításokat a cseh kormány

Fokozatosan lazítani kívánja koronavírus-járvány terjedésének megakadályozására hozott korlátozó intézkedéseket a cseh kormány.



Jan Hamácek belügyminiszter, az országos válságstáb elnöke a hétfői kormányülés után elmondta: keddtől engedélyezve lesz néhány fajta szabadtéri sportolás arcmaszkok használata nélkül, de csak bizonyos szabályok betartása mellett. Arcmaszkok nélkül lehet majd futni vagy kerékpározni az erdőben, a határban. Például lehet teniszezni is, de tilos lesz az öltözők és a mosdók használata.



Bővítik a nyitva tartott üzletek sorát is - mondta Karel Havlícek ipari és kereskedelmi miniszter. Csütörtökön megnyílnak egyebek között a hobbi-üzletek, a papírboltok, a ruhaboltok, a vaskereskedések vagy a kerékpárokat árusító üzletek és a javító műhelyek. Húsvét után könnyítik a cseh állampolgárok utazását is. Meghatározott és indokolt esetekben már lehetséges lesz kiutazni külföldre, de a hazatérés után ezekre a személyekre kötelező karantén vár.



Adam Vojtech egészségügyi miniszter szerint a korlátozások feloldásának feltétele, hogy a járványhelyzet a következő napokban se romoljon.



Az egészségügyi minisztérium hétfő esti kimutatása szerint 121-re nőtt a fertőséből kigyógyultak száma, ami 25-tel több, mint reggel. A halálos áldozatok száma reggel óta hattal 78-re emelkedett. A többi járvánnyal kapcsolatos adatot csak reggelente közli a tárca.



Franciaországban javult a járványhelyzet, ezért a párizsi kormány lemondott arról a lehetőségről, hogy betegeket küldjön csehországi kórházakba - jelentette be Andrej Babis cseh kormányfő, miután telefonon egyeztetett francia partnerével. Babis vasárnap beszélt arról, hogy Csehország összesen 14 helyet volt hajlandó biztosítani a franciáknak. Az első hat betegnek a héten kellett volna megérkeznie egy brünni kórházba.