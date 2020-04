Koronavírus-járvány

A csecsen rendőrök összevertek egy férfit, aki megszegte a kijárási tilalmat

A csecsen elnök védelmébe vette a kijárási korlátozások ellen vétő férfit megverő rendőröket: "Inkább egyet ütlegelni, mint ezreket elföldelni." 2020.04.07 09:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Ramzan Kadirov csecsen elnök hétfőn védelmébe vette azokat a rendőröket, akik az Oroszországhoz tartozó Csecsenföldön megvertek egy egyébként egészséges férfit, aki megszegte az új típusú koronavírus-járvány miatt bevezetett kijárási korlátozásokat.



"Inkább egyet ütlegelni, mint ezreket elföldelni" - hangoztatta az észak-kaukázusi köztársaság vezetője az Instagram üzenetküldő szolgáltatáson közzétett videójában.



"Akinek szükséges, annak furkósbottal látom el személyesen a baját, akit kell, azt pedig börtönbe, illetve a pincébe záratom, de meg fogom védeni a népemet" - jelentette ki Kadirov.



Mihail Misusztyin orosz kormányfő a nap folyamán megengedhetetlennek nevezte a régiók adminisztratív határainak lezárását, és figyelmeztette a helyi vezetőket, hogy ne tévesszék össze a szövetségi jogköröket a regionálisakkal. A csecsen vezető Telegram oldalán megjelent bejegyzésben reagált erre. Hangsúlyozta, hogy nem zárta le Csecsenföld határait a tranzitforgalom, illetve az árú- és gyógyszerszállítás előtt.



"Ha éppenséggel a Csecsen Köztársaságra utalt, akkor félrevezették, illetve félretájékoztatták. Sosem beszéltünk a határok lezárásáról, és nem zártuk le őket a tranzit- és áruforgalom, valamint a gyógyszerek és berendezések szállítása előtt, sosem hoztunk olyan intézkedéseket, amelyek negatív következményekkel járnának a logisztikára" - mondta.



"Az életek megmentéséért két hetet vagy két hónapot is el lehet tölteni otthoni karanténban, sőt, bármilyen kemény intézkedéseket is meg lehet hozni. Az emberek a börtönökben éveket töltenek, és nem halnak meg ettől. Mi arra törekszünk, hogy ne hozzuk be a fertőzést a Csecsen Köztársaságba, és az itteni fertőzöttek ne hurcolják be a kórt más régiókba" - jelentette ki Kadirov szorosabb együttműködést sürgetve a szövetségi kormánnyal. Mindemellett leszögezte, hogy Csecsenföldre csak helyi lakcímigazolás birtokában fogják beengedni az embereket.

Kadirov egy március végi tanácskozáson is keményen kikelt egy külföldről hazatért és a karanténszabályokat megszegő helyi lakos ellen, akit, mint mondta, meg kellene ölni. "Azt az embert, aki saját magának okozza ezt a problémát, ha engem kérdeznek, meg kellene ölni. Nemcsak maga betegszik meg, de megfertőzi családját, nővéreit, fivéreit, de a szomszédjait is" - idézte a regnum.ru orosz hírportál Kadirovot.



Kadirov kemény kézzel vezeti Csecsenföldet. Jogvédők ismételten kifogásolják a szerintük kirívó emberi jogi jogsértéseket, ideértve az állítólagos kínzásokat és az igazságszolgáltatás önkényességét a tagköztársaságban, ahol nagyon erős az iszlám befolyása.



A Kavkazszkij Uzel című független lap szerint a csecsen lakosság erősen csodálkozik azon, hogy Kadirov sem tartja magát a járványügyi korlátozásokhoz. Nemrég például egy mecsetben lehetett látni imádkozni annak ellenére, hogy a tömegrendezvényeket és a nagyobb vallási gyülekezeteket betiltották Oroszország-szerte. Az újság hasábjain megszólaltatott muszlimok felvetették a kérdést, hogy Kadirov miért imádkozhat másokkal közösen, ők pedig miért nem.



Oroszország régiói közül elsőként Csecsenföld rendelte el pénteken közigazgatási határainak lezárását a koronavírus-járvány elleni küzdelem jegyében, a vasárnap életbe lépett intézkedés a ki- és a beutazást egyaránt leállította, ideértve a légi- és vasúti járatokat is.



Ramzan Kadirov emellett csütörtök estétől éjszakai kijárási tilalmat rendelt el. A csecsen városokban este 8 órától reggel 8 óráig leáll a közlekedés és a gyalogosforgalom.



Csecsenföldön eddig tizenhat esetben erősítették meg a fertőzést, összesen viszont 38 ember vírus tesztje lett pozitív.