Koronavírus-járvány

Franciaországban a járvány stabilizálódott, az új súlyos betegek száma csökkenőben

Franciaországban az előző napok csökkenő tendenciája után az elmúlt 24 órában ismét jelentősen emelkedett a koronavírus-fertőzés halottainak száma és elérte a 8911-et : kórházban 605-en vesztették életüket hétfőn az előző napi 357 után, az idősotthonokban pedig 228 áldozatot szedett a vírus, míg előző nap 161 volt az áldozatok száma.



A kórházi intenzív osztályokra azonban már csak 94 új beteget szállítottak be, ami a legalacsonyabb szám a kijárási korlátozások március 17-i életbe lépése óta, s ez a járvány stabilizálódására utal - jelentette be hétfő este Olivier Véran egészségügyi miniszter. "Ugyanakkor még nem értünk a járvány erősödésének a végére" - figyelmeztetett a tárcavezető.



A regisztrált betegek száma az előző napi 70478-ról 74390-ra nőtt. Kórházban 29 722 fertőzöttet ápoltak, ami 831-gyel több, mint vasárnap, közülük 7072-en vannak intenzív osztályokon, de 1067-en gyógyultan távozhattak az elmúlt 24 órában a kórházakból. Ezzel 17 250-re emelkedett a kórházban március 1. óta meggyógyultak száma.



Az egészségügyi miniszter bejelentette, hogy az idősotthokban - ahol a járvány kezdete óta 2417-en vesztették életüket - széleskörű tesztelést indít a tárca: amint egy intézményben legalább egy igazolt Covid-19 beteget regisztrálnak, minden bentlakónál és minden gondozónál elvégzik a koronavírus-tesztet, és házon belül elkülönítik azokat, akiknek a tesztje pozitív, annak érdekében, hogy megakadályozzák a betegség átterjedését más dolgozókra vagy lakókra.

Olivier Véran ismételten azt kérte a franciáktól, hogy továbbra is tartsák be a kijárási korlátozásokat, amelyeknek hatása már érezhető az ország azon részeiben, ahol a vírus erősen jelen van.



"Még nincs vége, a nyomás nagyon nagy a kórházakon, és ezért meggyőződésem, hogy a karanténnak folytatódnia kell. Továbbra is mindenki maradjon otthon!" - mondta a tárcavezető.



Christophe Castaner belügyminiszter a France Info hírrádióban hétfőn üdvözölte, hogy "a franciák azok közé tartoznak, akik az egész világon a legjobban betartják az kijárási korlátozásokat". Elmondta, hogy a karantén kezdete óta a biztonsági erők 8,2 millió ellenőrzést hajtottak végre, és 480 ezer esetben szabtak ki büntetést a korlátozások megszegése miatt.



Franciaországban március 17-én léptek életbe kijárási korlátozások, szakemberek pedig már figyelmeztettek, hogy legalább április végéig szükség lesz rájuk. Az egészségügyi minisztérium szerint a korlátozások csak akkor oldhatók fel, amikor az ellátórendszer felkészült a lakosság tömeges szűrésére. A korlátozások értelmében a lakhely elhagyása munkahelyre való eljutás, valamint naponta egyszer egy órára egy kilométeres távolságban létfontosságú élelmiszerek vásárlása vagy gyógykezelés céljából lehetséges, hasonló feltételekkel lehet a lakhelyhez közel egyénileg sporttevékenységet és állatsétáltatást végezni.