Koronavírus-járvány

Át kellett szállítani Boris Johnson brit miniszterelnököt az intenzív osztályra

Folyamatosan romlik a brit miniszterelnök, Boris Johnson állapota. Vasárnap este vitték kórházba, miután a láza nem ment le, hétfőn nap közben már oxigénre kellett kötni, próbálták a légzését és a keringését támogatni. Estére azonban nem hogy javult volna az állapota, hanem olyannyira felerősödtek a tünetek, hogy az intenzív osztályra kellett átszállítani - számolt be róla a brit Metro. Amennyiben leáll a légzése, így azonnal lélegeztetőgépre tudják kapcsolni. Már pedig ezt feltételezi az intézkedés.

55 éves Johnsonról múlt csütörtökön állapították meg, hogy ő is megfertőződött, miután a koronavírus okozta betegség enyhe tüneteit észlelte magán. Carrie Symonds, Johnson eljegyzett élettársa is észlelte magán a koronavírus-fertőzés fő tüneteit, és emiatt az elmúlt hetet ágyban töltötte. Boris Johnson szóvivője február végén jelentette be, hogy Carrie Symonds várandós, és a pár közös gyermekének születése a nyár elejére várható.



Az új koronavírus okozta betegségen átesett az elmúlt napokban Matt Hancock brit egészségügyi miniszter és Károly trónörökös, II. Erzsébet királynő 71 éves fia is, de ők már felépültek, és elkülönítésük véget ért.