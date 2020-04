Koronavírus-járvány

Koronavírus - Romániában második napja csökken az új fertőzések száma

Romániában második napja csökken az új koronavírusos fertőzések száma - olvasható a stratégiai kommunikációs törzs által hétfőn kora délután közzétett napi összesítésben.



Hétfőre csupán 193-mal nőtt az újonnan jegyzett fertőzések száma, mely immár 4057-re emelkedett. Az egynapi esetszám jelentős visszaesést jelent az elmúlt három napban jegyzett új esetekhez képest, azonban az is megállapítható, hogy míg múlt pénteken 3174 elvégzett teszt eredményeképpen diagnosztizálták 445 személynél a fertőzést, szombaton pedig 4435 teszt mutatott ki 430 új fertőzést, vasárnap csak 2531 teszt jelezte a 251, hétfőn pedig 2364 teszt a 193 új megbetegedést.



A múlt hét második feléhez képest csökkenő tendenciát mutat az elhalálozások statisztikája is. Míg pénteken 22, szombaton 25, vasárnap hét, hétfőn kilenc beteg halt bele az új koronavírus-fertőzésbe. A halottak száma ezzel 157-re emelkedett. A járvány kezdete óta 406 személyt nyilvánítottak gyógyultnak.



Az utóbbi napokban azonban jelentősen nőtt a súlyos megbetegedések száma. Míg egy héttel ezelőtt 33 koronavírusos beteget kezeltek a kórházak intenzív osztályain, az elmúlt három napban számuk 36-tal, 22-vel, illetve 38-cal nőtt, és jelenleg 179-re ugrott.



A statisztika szerint az elmúlt 24 órában csaknem nyolcezerrel emelkedett az intézményes karanténba helyezettek száma, mely immár megközelíti a 24 ezret, és 2300-zal csökkent a lakhelyi elkülönítésben levők száma, mely így is 106 ezer fölötti.



A stratégiai kommunikációs törzs arról is beszámolt, hogy Nyugat-Európa országaiban 627 román állampolgárt vettek nyilvántartásba koronavírus-fertőzöttként, közülük 29-en belehaltak a kórba.

Romániában a járvány kezdete óta 315 esetben indult bűnvádi eljárás a járványellenes intézkedések meghiúsítása miatt, és csupán az elmúlt 24 órában közel 9500 személyt bírságoltak meg a kijárási korlátozások megszegése okán. Az elmúlt napon kirótt bírságok összege meghaladja a 21,73 millió lejt (1,62 milliárd forint).



Négy romániai megyében a megyei önkormányzat kötelezővé tette a közterületeken a maszk viselését. Amint az erdélyi Máramaros, valamint a moldvai Iasi, Vaslui és Galac megyékben a helyi hatóságok közölték: akinek nem sikerül orvosi maszkot beszereznie, az kendőt, sálat is használhat a légutak eltakarására.



A maszkok viselését Raed Arafat belügyi államtitkár is szorgalmazta. Szerinte a célnak megfelelnek a házi készítésű szövetmaszkok is, melyeket azonban minden használat után mosni és vasalni kell. Ludovic Orban miniszterelnök azonban vasárnap este a Digi24 hírtelevíziónak adott interjúban kijelentette: nem ért egyet azzal, hogy az emberek házi készítésű, improvizált maszkokat hordjanak. Közölte: addig nem tenné kötelezővé az arceltakarást, amíg nem lehet "tisztességes áron" hozzájutni reális biztonságot nyújtó maszkokhoz.