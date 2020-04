Járvány

Koronavírus - Trump: 'már látjuk a fényt az alagút végén'

"Már látjuk a fényt az alagút végén" - hangoztatta az amerikai elnök a Fehér Házban vasárnap este, a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos intézkedéseket irányító munkacsoport szokásos sajtókonferenciáján.



Donald Trump derűlátóan nyilatkozott, leszögezve, hogy New Yorkban a halálozás csökkenő tendenciája "jó jel lehet".



Az elnök azzal kezdte a sajtókonferenciát, hogy jobbulást kívánt Boris Johnson brit kormányfőnek, akit vasárnap szállítottak kórházba az új típusú koronavírus fertőzésével. Azt mondta, hogy Johnsonnal ugyan nem beszélt, de az Egyesült Királyság washingtoni nagykövetével igen. Az elnök barátjának nevezte a brit politikust, és hangsúlyozta, bízik abban, hogy hamarosan felépül.



Az amerikai helyzetre visszatérve Trump kifejtette: a fertőzés epicentrumaiban lassan "kiegyenlítődik a helyzet". Adatokat sorolt a kormányzat eddigi intézkedéseiről. Azt mondta, hogy 1 millió 600 ezernél is több vírustesztet végeztek el, 29 millió adag hidroxi-klorokint vásároltak a szövetségi tartalékok feltöltésére, és a szövetségi kormányzat már több tagállamba szállított N95-ös, azaz orvosi alkalmazásra szánt különleges védőmaszkot. New York államba például hétfőn 600 ezer új maszkot küldenek.



A malária és egyes, súlyos autoimmun betegségek kezelésére használt hidroxi-klorokinról szólva kijelentette: nem akarja népszerűsíteni a szert. Úgy fogalmazott: "lehet, hogy működik, lehet, hogy nem a koronavírus ellen".



Hangsúlyozta, hogy minden gyógyszert, gyógymódot ki kell próbálni, és az egészségügyi szakemberekkel folytatott konzultációira hivatkozva felhívta a figyelmet az eritromicin nevű gyógyszer koronavírus elleni esetleges hatásának megvizsgálására is. Úgy fogalmazott: emberek halnak meg, nem szabad várni, mindent meg kell kísérelni az életek megmentése érdekében.



"A vakcina kifejlesztésétől még nagyon messze vagyunk, s nem engedhetjük meg magunknak azt a luxust, hogy éveket töltsünk a gyógyszerek tesztelésével" - mondta.



Mike Pence alelnök bejelentette, hogy a jövő héten a michigani Detroit egyik kórházában kísérleti jelleggel 3000 betegen megkezdik a hidroxi-klorokinos kezelést.



John Polowczyk ellentengernagy, a logisztikai munkacsoport vezetője közölte: a kormányzat kész több millió adag hidroxi-klorokint küldeni a járvány által leginkább sújtott vidékekre.



Trump még a sajtókonferencia előtt telefonon felhívta Narendra Modi indiai miniszterelnököt, arra kérve őt, hogy engedélyezze a Washington által már megrendelt hidroxi-klorokin adagok exportját. India ugyanis intézkedéseket hozott a szer exportjának korlátozására.



A sajtókonferencián Deborah Birx, a kormányzati munkacsoport egyik orvos tagja ismételten arra hívta fel a figyelmet, hogy az elkövetkező két hétben még várhatóan jelentős mértékben emelkedik a koronavírus-fertőzésben elhunytak aránya.

Anthony Fauci, a munkacsoport másik tagja, aki az allergológiai és fertőző betegségekkel foglalkozó országos intézet vezetője, a megbetegedések számának mérséklése érdekében emlékeztetett a társadalmi távolságtartás fontosságára. Azt mondta, pillanatnyilag ez az egyetlen módszer a fertőzés elkerülésére.



Újságírói kérdésre válaszolva Fauci közölte: rajta szombaton végezték el a vírustesztet, amelynek eredménye negatív lett.



Az Egyesült Államokban vasárnap estig - a Johns Hopkins egyetem és kórház adatai szerint - több mint 331 ezer fertőzöttet diagnosztizáltak, a vírus okozta betegségben meghaltak száma pedig 9400 volt.