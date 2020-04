Koronavírus-járvány

Sok a fertőzött a szlovén idősotthonokban, Horvátországban nőtt a fertőzöttek száma

A szlovén idősotthonokban mintegy 177 ember fertőződött meg koronavírussal, közülük sokan más betegségekben is szenvednek - közölte szombaton a helyi sajtó.



Szlovéniában a szombati hivatalos közlés szerint egy nap alatt 43 esettel, 977-re emelkedett a koronavírussal igazoltan fertőzöttek száma, és eddig 22-en haltak meg a járvány következtében. A diagnosztizált betegek közül 31-et ápolnak intenzív osztályon. Március 4. óta 27 109 koronavírus-tesztnek lett negatív az eredménye az országban.



A szlovén kormány leginkább az idősotthonok miatt aggódik. Az ország területén tíz szeretetotthonban is regisztrálták a koronavírus-fertőzést. A legtöbb fertőzöttet a kelet-szlovéniai Smarje pri Jelsah-i otthonban diagnosztizálták, összesen 112-őt a dolgozókkal együtt. Szerdáig ebben az otthonban hat idős ember halt bele a Covid-19 szövődményeibe.



A helyzet kezelésére országszerte regionális orvosi csoportokat hoztak létre, hogy elkülönítsék a már igazoltan fertőzött időseket azoktól, akik még nem kapták el a vírust, és így javítsanak a kialakult állapotokon. Négy idős gondozott korábban abban a délkelet-szlovéniai Metlika városában működő szeretetotthonban hunyt el, ahol egy fertőzött orvos dolgozott. Az orvos Olaszországban síelt, megfertőződött a koronavírussal, majd hazatérve három napig még rendelt. Legalább 300 személlyel került kapcsolatba, köztük a városi rendelőintézet dolgozóival és pácienseivel is.



Horvátországban az utolsó közlések szerint egy nap alatt 47-tel, összesen 1126-ra nőtt a regisztrált fertőzöttek száma, és eddig 12 halálos áldozata van a járványnak. Négyen pénteken, a kelet-horvátországi Eszéken haltak meg. Mindannyian az idősebb korosztályhoz tartoztak, és más alapbetegségekkel is rendelkeztek. Az első fertőzés megjelenése, február 24. óta 92 beteget nyilvánítottak gyógyultnak az országban.

