Járvány

Már Európa is követné mobilon a koronavírus-fertőzötteket

Már európai kutatók is dolgoznak egy mobiltelefonos vírusterjedés követő alkalmazáson, amely anélkül, hogy a személyiséghez fűződő szigorú európai előírásokat megsértené, segíthet az embereknek a fertőzöttek elkerülésében.



A páneurópai magánélet-megőrző közelségi nyomkövető (PEPP-PT) szervezet által kezdeményezett projektben eddig nyolc ország kutatói vettek részt, akik hamarosan kiadják a mobiltelefonok közötti Bluetooth-jeleket elemző alkalmazás kódját - írja a Politico cikkére hivatkozva a Digitrend-i.



Az alkalmazás letötése ingyenes lesz



Az adatok ideiglenesen tárolódnak a telefonokon. Ha a felhasználók közül valaki később a vírusteszten ugyancsak pozitívnak bizonyul az alkalmazás figyelmeztet mindenkit, aki az előző napokban körülötte volt.



Ellentétben az eddig alkalmazott invazív megfigyelési technológiával, amelyet a világ azon részein használtak, ahol nem ilyen szigorú az adatvédelem, az új európai szoftverbe beépítik az adatok titkosításának és a személyes adatok védelmét.



Kínában ahonnan a vírus elindult és Dél-Koreában a nyomkövető alkalmazás használatát kötelezően előírták. Az nemcsak követte, hanem pontozta is az egyes személyeket a fertőzőképességük kockázata alapján, és az információkat megosztotta a hatóságokkal. A legtöbb nyugati demokráciában viszont fokozottan ügyelnek a magánélet megőrzésére.



Az európai fejlesztők szerint az alkalmazás letöltése önkéntes lesz, és a kód gyakorlatilag lehetetlenné teszi majd az eszközöket használó emberek személyazonosságának felfedését: Két telefon soha nem fog közvetlenül adatokat cserélni, nem úgy mint a Szingapúrban használt alkalmazás teszi, és a felhasználók is gyakran cserélhetik majd az álneveiket.

Nyolc ország kutatói kezdték a fejlesztést, de mások is csatlakozhatnak



Németország az elsők között lesz, ahol a kód alapján elindulhat egy ilyen alkalmazás. Ezt ugyan hivatalosan még nem erősítették meg, de Lothar Wieler, a Robert Koch Intézet elnöke, amely a pandémiára adott válaszokat koordinálja Berlinben, utalt rá, hogy az intézet már összeállt másokkal is, hogy kifejlesszék az alkalmazást.



Európában más országok is hamarosan követhetik a példát. A kód kiadásának célja, hogy megkönnyítse a helyi alkalmazások elindítását, amelyek valamilyen módon összekapcsolódhatnak, kommunikálhatnak majd egymással, hogy ily módon is segítsék elkerülni a további fertőzéseket.



Az adományokból finanszírozott kezdeményezés jelenlegi tagjai Ausztria, Belgium, Dánia, Franciaország, Németország, Olaszország, Svájc és Spanyolország, de nyitott újabb országok csatlakozására, beleértve a kontinensen kívülről jelentkezőket is.



Az epidemiológusoknak a jelenleginél pontosabb adatokra van szükségük a fertőzések helyének a megállapítására, hogy azok, akik esetleg a kórokozóval fertőzöttek, időben elszigeteljék magukat.



Akkor hatásos, ha a lakosság legalább 40 százaléka használja



Az eddigi gyakorlat Németországban például az, hogy magukat a fertőzötteket kérdezik meg kikkel találkozhattak a közelmúltban. Ez a folyamat azonban hosszú és sok hibát rejthet, mivel a betegek gyakran nem tudnak emlékezni mindenkire, akivel az utóbbi két hétben érintkeztek. Ezzel szemben ma már szinte mindenkinek vannak olyan elektronikus eszközei, amelyek nyomon követik tartózkodási helyét.



A kutatók szerint a kihívás most az, hogy elegendő embert győzzünk meg az alkalmazás telepítéséről, hogy ez valóban hatékony eszköz legyen. Számításaik szerint ideális esetben adott ország lakossága 60 százalékának kellene használnia ezt a technológiát, a fertőzések érdemi csökkentéséhez, de már az is sokat segít, ha legalább a 40 százalék élne a lehetőséggel.