A francia rendőrség megerősített erőkkel ellenőrzi a kijárási korlátozásokat a tavaszi szünet kezdetén

A francia rendőrség megerősített erőkkel ellenőrizte pénteken országszerte a koronavírus-járvány miatt életbe léptett kijárási korlátozásokat annak érdekében, hogy senki ne utazzon el az otthonából a tavaszi szünet kezdetén. 2020.04.03 15:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A belügyminisztérium az eddigi 100 ezer helyett mintegy 160 ezer rendőrt és csendőrt mozgósított pénteken.



"Rendkívüli ellenőrzési intézkedést vezettünk be" - mondta Laurent Nunez belügyi államtitkár az RTL kereskedelmi rádióban.



Tájékoztatása szerint a karantén március 17-i életbe lépése óta a biztonsági erők 6,7 millió ellenőrzést hajtottak végre és 406 ezer esetben szabtak ki büntetést a korlátozások megszegése miatt.



Christophe Castaner belügyminiszter már szerdán figyelmeztette a franciákat arra, hogy idén nem mozdulhatnak ki, és nem utazhatnak el a pénteken kezdődő iskolai tavaszi szünet kezdetén, sem a húsvéthétvégére.



"Nem megyünk vakációzni karantén idején" - fogalmazott a belügyminiszter.



Edouard Philippe miniszterelnök pedig csütörtök este azt kérte mindenkiről, hogy "ne döntsék romba utazásokkal azt a kollektív erőt, ami három hete kezdődött" a kijárási korlátozásokkal.



"Nagyon szigorúak leszünk, nem lehet elindulni" - figyelmeztetett Didier Lallement párizsi prefektus is pénteki sajtótájékoztatóján. Jelezte, hogy a rendőrök nemcsak megbüntetik a szabályszegőket, hanem a pályaudvarokon igazolás nélkül nem engedik meg senkinek, hogy vonatra szálljon, az utakról pedig visszafordítják az engedély nélkül közlekedő gépkocsikat.



A prefektus egyébként óriási felháborodást váltott ki azzal a megjegyzésével, amelyben párhuzamot vont a Covid-19 fertőzés súlyos esetei és a kijárási korlátozásokat megsértők között.



"Nem szükséges büntetést kapni annak megértéséhez, hogy azok vannak most intenzív osztályon, akik a karantén kezdetén nem maradtak otthon. Ez nagyon egyszerű, teljesen egyértelmű az összefüggés" - fogalmazott a prefektus a BFM hírtelevízióban.



A belügyminisztérium arról tájékoztatott, hogy Christophe Castaner tárcavezető azonnal elnézéskérésre utasította a párizsi prefektust, hiszen a súlyos betegek között nagy számban vannak olyan egészségügyi dolgozók is, akik fertőzöttek ellátása közben kapták el a koronavírust.



"Nem igaz, amit a prefektus állít. Csak annyi igaz, hogy a karantén betartása hatalmas egészségügyi téttel bír" - közölte a belügyminisztérium.



A prefektus délután közleményben kért elnézést.



"A prefektus sajnálja a délelőtt mondottakat és módosítani kívánja azokat. Nem állt szándékban párhuzamot vonni az egészségügyi előírások be nem tartása és az intenzív osztályon lévő betegek között. Csak emlékeztetni akart arra, hogy a karantén szigorú betartása jelenleg mindannyiunk egészségének védelmét szolgálja".

Franciaországban március 17-én léptek életbe kijárási korlátozások, szakemberek pedig már figyelmeztettek, hogy legalább április végéig szükség lesz rájuk. Az egészségügyi minisztérium szerint a korlátozások csak akkor oldhatók fel, amikor az ellátórendszer felkészült a lakosság tömeges szűrésére. A korlátozások továbbra is engedélyezik a lakhely elhagyását munkahelyre való eljutás, valamint naponta egyszer egy órára egy kilométeres távolságban létfontosságú élelmiszerek vásárlása vagy gyógykezelés céljából, és nem tiltja a lakhelyhez közeli, egyénileg végzett sporttevékenységet és állatsétáltatást sem.



A csütörtök esti hivatalos összesítés szerint a járvány kezdete óta több mint 5300-an vesztették életüket, és kórházban az előző naphoz képest 1607-tel több beteget ápoltak csütörtökön, összesen 26 246-ot. Közülük 6399-en voltak intenzív osztályon, ami 382-tel több mint szerda este.



A súlyos esetek számának napi növekedése -, ami az egészségügyi hatóságok szerint a legfontosabb adat a járvány terjedésének fékeződését és a kijárási korlátozások hatásait illetően, - hétfő óta fokozatosan csökken, ami azt jelzi, hogy Franciaország a járvány tetőzéséhez érkezhetett. Március 1. óta 12 068-an gyógyultak távoztak a kórházakból, közülük 1493-an az elmúlt 24 órában.