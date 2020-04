Koronavírus-járvány

Szigorú korlátozásokkal engedik a mezőgazdasági idénymunkások beutazását Németországban

Feloldják a koronavírus-járvány miatt márciusban elrendelt teljes tilalmat és az ágazat munkaerőigénye miatt szigorú szabályok mellett mégiscsak engedélyezik több tízezer külföldi mezőgazdasági idénymunkás beutazását Németországban a szövetségi belügyminisztérium és a mezőgazdasági és élelmezési minisztérium csütörtöki megállapodása szerint.



A tavaszi munkákra, például a Németországban rendkívül népszerű spárga betakarítására május végéig nagyjából 100 ezer idénymunkásra van szükség az ágazatban, de a járvány miatt március 20-án elrendelt beutazási tilalom után csak 20 ezren maradtak az országban. Ők többnyire európai uniós társországok - főleg Lengyelország, Románia, Bulgária - állampolgárai, és az eredeti szabályok szerint 75 munkanapot dolgozhatnak le a gazdaságokban. Engedélyeiket meghosszabbították, így 115 munkanapot teljesíthetnek, a napról-napra súlyosbodó munkaerőhiány miatt pedig rendkívüli és átmeneti szabályokat léptetnek életbe a hiány enyhítésére.



Áprilisban 40 ezer, májusban további 40 ezer külföldi idénymunkást fogadhatnak fel a mezőgazdasági termelők. Ezek a munkavállalók kizárólag repülővel, és csak csoportosan utazhatnak be Németországba, és ugyanígy távozhatnak. Foglalkoztatásukról a vállalkozások az ágazati érdekképviseletekkel és a hatóságokkal együttműködve gondoskodnak. A szabályokat a Robert Koch országos járványügyi intézet (RKI) ajánlásai alapján dolgozták ki.



Az idénymunkásokat a szövetségi rendőrség egységei fogadják a kijelölt repülőtereken. Azonosításuk után megvizsgálják egészségi állapotukat, az eredményeket közlik a területileg illetékes közegészségügyi hivatallal. Fertőzésgyanú esetén megtagadják a belépést az országba.



Az idénymunkásokat legfeljebb 20 emberből álló csoportokba osztják. A csoportok tagjai az első 14 napon - a koronavírus lappangási ideje alatt - karanténban vannak, vagyis együtt dolgoznak, szabadidejükben sem érintkezhetnek más csoportok tagjaival és nem hagyhatják el szállásukat, illetve a munkavégzés helyét.

Az igen részletes szabályozás a többi között a szállások berendezéséről is tartalmaz előírásokat. Gondoskodni kell például arról, hogy minden szobában, konyhában és fürdőszobában legyen legalább egy feltöltött fertőtlenítőszer-adagoló, és arról is, hogy naponta többször fertőtlenítsék a kilincseket és a konyhai, a fürdőszobai csaptelepeket. A szállásokon és a csoportok szállításához használt járműveken csak minden második férőhelyet szabad betölteni, hogy elkerüljék a járvány terjedését elősegítő zsúfoltságot. A munkások csak védőmaszkban és kesztyűben dolgozhatnak, más csoport tagjaitól legkevesebb másfél méter távolságot kell tartaniuk. Szállásukon nem fogadhatnak látogatókat.



Fertőzésgyanú esetén koronavírus-tesztet kell végeztetni, a megfertőződött vagy fertőzésgyanús idénymunkásokat el kell különíteni a többiektől. Csoportjuk többi tagját is el kell zárni a többi munkacsoporttól, és valamennyi munkavállalónál el kell végeztetni a tesztet.



A mezőgazdasági minisztérium a munkaerőhiány enyhítésére egy külön állásközvetítő portált is indított. A tárca vezetője, Julia Klöckner a belügyminisztériummal kötött megállapodást ismertető berlini tájékoztatóján elmondta, hogy egy hét alatt csaknem 40 ezren jelentkeztek idénymunkásnak önkéntes alapon vagy fizetésért. Azonban ezekre a komoly szaktudást igénylő és nehéz fizikai munkákra nem mindenki alkalmas - jelezte.



A két tárca közös terve szerint különböző belföldi csoportok - például az előadások, szemináriumok nélkül maradt egyetemi hallgatók, a munkanélküliek és a menekültek - mozgósításával nagyjából további 10 ezer embert lehet szerezni a tavaszi mezőgazdasági munkák elvégzésére.