Egészségügyi miniszter: Ukrajna még a legnehezebb hetek előtt áll

Nem lehet néhány hét alatt Ukrajnában korszerű egészségügyi rendszert kiépíteni, de a járvány elleni küzdelemmel párhuzamosan dolgoznak annak reformján is. 2020.04.02 19:48 MTI

Az ukrán lakossághoz fordult csütörtökön a hétfőn kinevezett új ukrán egészségügyi miniszter, Makszim Sztepanov, arra figyelmeztetve, hogy Ukrajna még a legnehezebb hetek előtt áll, ezért tartsák be a koronavírus-járvány megfékezésére hozott korlátozó intézkedéseket.



A tárcavezető Facebook-üzenetében leszögezte, hogy nem lehet néhány hét alatt Ukrajnában korszerű egészségügyi rendszert kiépíteni, de a járvány elleni küzdelemmel párhuzamosan dolgoznak annak reformján is.



Közölte, hogy jóváhagyták az egységes állami protokollt a Covid-19 betegek kezelésére.



"Ezt két napon belül megtettük, és az ország minden orvosa már most egyértelmű algoritmust kap a betegek kezelésére" - fűzte hozzá. Hangsúlyozta, hogy a koronavírus ellen még nincs a világon sem védőoltás, sem gyógyszer, de az orvosok meghatározták a betegek standard kezelését azon országok tapasztalatai alapján, amelyeket Ukrajnát megelőzően ért el a járvány. Tájékoztatott továbbá arról, hogy a minisztérium elkészítette azoknak az orvosoknak a listáját, akik béremelést kapnak.



Ukrajnában mostanáig igazoltan 804-en fertőződtek meg koronavírussal, közülük húszan haltak bele a betegségbe. A közegészségügyi központ csütörtökön kiadott tájékoztatása alapján az elhunytak közül 15 nő és 5 férfi, többségük 50 év feletti életkorú. A betegek 60,7 százaléka 30 és 60 éves közötti, de 57 gyermek is elkapta a vírust. A fővárosban, Kijevben - ahol magasan a legtöbb a fertőzöttek száma az országban, 160 fő - csütörtökön jelentették az első halálos áldozatot, egy 70 éves férfit.



Közben az ukrán főügyészség közölte, hogy büntetőeljárást indított, mert az északkelet-ukrajnai Szumi megyében a járvány közepette 47 egészségügyi dolgozót bocsátottak el állásából egy szülőotthonból, és vizsgálják az intézkedés jogszerűségét.



Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) házkutatást tartott az Eurolab kijevi magánklinikán, ahol a gyanú szerint eltitkolták három páciens pozitív koronavírus-tesztjét. A bűncselekményért most akár 8-tól 15 évig terjedő börtönbüntetés is kiszabható.



Anton Herascsenko belügyminiszter-helyettes csütörtökön a tárca sajtóosztályának tájékoztatása szerint közölte, hogy eddig 130, külföldről hazatért ukránt bírságoltak meg az önelszigetelés szabályainak megszegéséért.



A Kijevi Nemzetközi Szociológiai Intézet (KMISZ) március 29-30. között végzett felmérésének eredménye szerint - amelyet az UNIAN ukrán hírügynökség ismertetett - az ukránok 48 százaléka szerint az ország vezetése sikertelenül küzd a fertőzés terjedése ellen, és 70 százalékuk elégedetlen az egészségügyi ellátással.