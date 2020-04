Koronavírus

Putyin a hónap végéig meghosszabbította a kényszerszabadságot Oroszországban

Április 30-ig meghosszabbította Oroszországban a koronavírus-járvány miatti kényszerszabadságot Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtökön, nem zárva ki egyúttal, hogy a helyzet javulása esetén le lehet rövidíteni ezt az időszakot. 2020.04.02 18:05 MTI

Az egész ország területén bevezetett fizetett kényszerszabadságot a koronavírus-fertőzés terjedésének megakadályozása céljából Putyin eredetileg a március 28. és április 5. közötti időszakra jelentette be.



A március 25. óta a Covid-19 miatt elmondott második televíziós üzenetében az elnök csütörtökön azt mondta, hogy noha sikerült a veszélytől elhatárolni az időseket és megakadályozni a kór fellángolását a tanintézményekben, a moszkvai koronavírus-helyzetben még nem sikerült áttörést elérni.



A kötelező leállás a hatalom intézményeire, a folyamatosan termelő vállalatokra, az egészségügyi létesítményekre és a gyógyszertárakra, valamint az alapvető cikkeket forgalmazó üzletekre és a létfenntartási szolgáltatásokra továbbra sem vonatkozik.



Putyin közölte, hogy egyes régiókban határozottabb fellépésre lehet szükség, amihez a helyi hatóságok meg fogják kapni a szükséges meghatalmazást. Hangsúlyozta a regionális és a szövetségi hatalom együttműködésének fontosságát.



Mint mondta, felelős magatartással és összetartással csökkenteni lehet a kockázatot. Az elnök a kormányzat feltétlen prioritásaként nevezte meg a munkahelyek és a jövedelmek megvédését.



"A veszély nem szűnt meg, a szakemberek szerint a járvány nem érte el tetőpontját a világon és hazánkban" - mondta.



Az orosz járványhelyzetről csütörtök délelőtt közölt összesítés szerint az igazolt fertőzöttek száma egy nap alatt 771 fővel nőtt, és elérte a 3548-at. Ez az eddig észlelt legnagyobb napi növekmény Oroszországban. A fertőzöttek közül 2475-öt Moszkvában szűrtek ki. A gyógyultak száma 235, a halottaké 30.



Az ország régióinak több mint kétharmadában kijárási korlátozásokat vezettek be, sőt több terület, köztük stratégai fontosságú üzemeknek otthont adó város lezárta, vagy hamarosan le fogja zárni határait a magáncélú személyforgalom elől.



Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője csütörtökön azt mondta, hogy Putyin "szükség esetén" továbbra is rész vesz személyes találkozókon, "minden óvintézkedés betartásával", de megbeszéléseinek többségét videokonferencia formájában bonyolítja le a novo-ogarjovói rezidenciájáról. Megismételte, hogy az elnököt és mindenkit, akivel találkozik, rendszeresen szűrik koronavírus ellen.



Az orosz védelmi tárca arról adott ki tájékoztatást, hogy a náci Németország felett aratott győzelem évfordulója alkalmából május 9-re tervezett katonai parádéra való felkészülés az eredeti ütemtervnek megfelelően halad. Peszkov szerint a Kremlben még nem született végleges döntés a díszszemléről.