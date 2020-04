Koronavírus-járvány

Elkezdték széles körben tesztelni a Fujifilm koronavírus elleni szerét

A Fujifilm egyik leányvállalata, a Fujifilm Toyama Chemical bejelentette, hogy az utolsó fázisát indítják el az Avigan (vagy más néven favipiravir) nevű gyógyszerük tesztelésének, ami az eddigi vizsgálatok alapján az új koronavírusos fertőzések lefolyásának súlyosságát is enyhíti.



Az Avigan egy alapvetően influenza ellen kifejlesztett gyógyszer, amiről először Csang Hszin-min, a kínai tudományos és technológiai miniszter egyik tisztviselője mondta azt, hogy látható mellékhatások nélkül, hatékonyan segítette a koronavírusos betegek felépülését.



35 cég gőzerővel dolgozik rajta, elkezdődtek a tesztelések is, de az oltásnak biztonságosnak kell lennie, ez pedig időbe telik - írta az Index. Optimista becslések szerint ez lesz az első olyan eset a világon, hogy már a járvány idején elkészül az oltóanyag is.



A gyógyszert, amit alapvetően arra fejlesztettek, hogy a vírusok ne tudják a testen belül reprodukálni magukat, azaz a sejteken belül ne tudjanak szaporodni, először kevesebb, majd néhány száz fős mintán tesztelték, most pedig elérkeztek ahhoz a ponthoz, hogy szélesebb körben is bizonyítson. Korábban már az ebola ellen is vizsgálták a hatékonyságát, és a gyógyszer ott is jól teljesített.



A vizsgálatok első két fázisában azt bizonyították, hogy hatékony lehet, illetve nem okoz olyan mellékhatásokat, ami miatt többet árt, mint használ. Illetve azt is igazolták, hogy azok a betegek, akik ezt a gyógyszert kapták, jobban lettek, mint azok, akik csak placebót kaptak. Most jön az a fázis, mikor széles körben tesztelik – ha ez is sikeres, jöhet az engedélyezés. A cég azt mondta, hogy már márciusban megemelték a gyártókapacitást, hogy minél hamarabb el tudják látni a világot a gyógyszerrel, ha minden jól megy az engedélyezéssel.