Koronavírus-járvány

Amerikai titkosszolgálat: Kína eltitkolta a valós adatokat a járványkitöréssel kapcsolatban

Az amerikai hírszerzés, Fehér Háznak tett jelentése szerint Kína kikozmetikázta a koronavírus-járvány mértékének valós adatait az országban, mind az összes megbetegedésre, mind az elhunytak számára vonatkozóan.



A tisztviselők szerint az ország vezetősége szándékosan alulkorrigálta az adatokat, jobb színben feltüntetve az eredményeket - írta a Bloomberg.



A járvány 2019 végén kezdődött és országosan mindössze 82.000 esetet és 3.300 halálesetet ismertek el.



Donald Trump valóban meg is jegyezte, hogy a kínai adatok igazán enyhék - mint mondta: "finoman fogalmazva".



Hozzávetőlegesen a járvány csak most kezdi felütni a fejét az USA-ban, de ott már most legalább 220.000 esetről és több mint 5.000 áldozatról számoltak be.



Kína épp ezzel vágott vissza: azt állítják, hogy az amerikaiak csak saját számaikról próbálják elterelni ezzel a figyelmet.