Koronavírus - A tünetmentes fertőzések száma többszöröse a tünetekkel járó esetek számának Kínában

A napi tünetmentes fertőzések száma több mint háromszorosa volt a panaszokkal járó új esetek számának kedden Kínában, ahol a korábban érvényben lévő nyilvántartási irányelvek alapján az új koronavírus által megfertőződött, de szimptóma nélküli esetek számát nem tették nyilvánossá. 2020.04.01 12:30 MTI

A kínai Nemzeti Egészségügyi Bizottság szerdán első alkalommal jelentette az újonnan diagnosztizált panaszmentes fertőzöttek számát is a napi adatok között: 130 ilyen esetet regisztráltak kedden. A bizottság közlése szerint ezzel a jelenleg orvosi megfigyelés alatt álló tünetmentes fertőzöttek száma az országban 1367-re emelkedett.



Az új koronavírus által okozott Covid-19 betegség tüneteit produkáló, új fertőzöttek száma ezzel szemben csupán 36 volt kedden, közülük 35 páciens külföldről érkezett Kína szárazföldi részére. Egy beérkező fertőzöttet, aki az Egyesült Királyságból utazott Kínába, Vuhanban diagnosztizáltak - az utas a legelső beérkező fertőzött a járvány kínai gócpontjának számító városban. A tünetekkel bíró fertőzöttek összesített esetszáma ezzel 81 554-re emelkedett, míg újabb 7 halálozással az elhunytak száma 3312-re nőtt a szárazföldi Kínában. A bizottság szerdai beszámolója szerint a jelenleg kezelés alatt álló 2004 páciens több mint egyharmadának állapota súlyos vagy válságos.



A behozott esetek, melyek túlnyomó többségét külföldről hazatérő kínai állampolgárok teszik ki, a járvány újbóli kialakulása miatti aggodalmakat szítják az országban. Az ilyen esetek kiszűrésére már több korlátozást vezettek be: a légitársaságoknak számottevően csökkenteniük kellett a Kínába tartó nemzetközi járatok számát, miközben a külföldiek belépését határozatlan időre korlátozták az országba. A Hszinhua tudósítása szerint Hszi Csin-ping kínai elnök szerdán úgy nyilatkozott: a behozott esetek kiiktatása elsődleges fontossággal bír jelenleg a járvány elleni küzdelmében, és ez a feladat hosszabb ideig is fennállhat.



A délnyugat-kínai Jünnan tartomány kormányzata pedig kedden bejelentette: a tartományban található, több mint 30 határátkelő ponton átmenetileg megtiltja a kínai állampolgárok kilépését, hogy ezzel kizárja a hazatérő vírushordozók bejutását. A tiltás alól kivételt képeznek a külföldre segítséget nyújtani utazók. A Mianmarral, Laosszal és Vietnammal határos tartományban a belföldi járvány során 174 fertőzöttet és két halálesetet regisztráltak. A kezelés alatt álló páciensek március 14-éig mind elhagyhatták a kórházat. Jünnanból keddig nyolc külföldről beutazó fertőzöttről számoltak be.



A belföldi járvány gócpontjának számító közép-kínai Hupej tartomány második legnagyobb városában, Huangkangban fokozatosan újranyithatnak az éttermek, könyvesboltok és fodrászüzletek - jelentette szerdán a helyi kormányzat közlésére hivatkozva szerdán a Hszinhua kínai állami hírügynökség. A 7,5 milliós város lakóinak mindennapi életével szorosan összefüggő vállalkozások mind zöld utat kaptak a tevékenységük újbóli megkezdésére Huangkangban, amely Vuhan után a járvány által harmadik leginkább sújtott város volt Kínában. A városban 2907 fertőzöttet regisztráltak, közülük 125-en haltak meg. Az utolsó két fertőzés miatt kezelt beteg március 18-án hagyhatta el a kórházat, azóta újabb esetről nem számoltak be.