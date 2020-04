Koronavírus

A brit kormány mentesíti a vámok és illetékek alól a járvány megfékezéséhez szükséges importtermékeket

A brit kormány szerdától mentesítette az új koronavírus okozta járvány megfékezéséhez szükséges gyógyító és védőfelszerelések importját a vámok és az illetékek alól. 2020.04.01 11:43 MTI

Rishi Sunak pénzügyminiszter bejelentette, hogy az intézkedés több száz olyan eszközre vonatkozik, amelyeket a brit importőrök az Európai Unión kívülről szereznek be.



Nagy-Britannia január 31-én kilépett az EU-ból, de a távozásának napján elkezdődött, alapesetben december 31-ig tartó átmeneti időszakban még a korábbi szabályok érvényesek a kétoldalú kereskedelemben, vagyis az uniós forrásból származó import továbbra is vámmentes.



Ezt a szabályt terjesztette ki Sunak az EU-n kívüli szállítóktól beszerzett orvosi eszközökre, amelyeket 12 százalékig terjedő vám terhelne. Az intézkedés alapján az érintett termékek után áfát sem kell fizetni.



A vámok és adók alól mentesített eszközök listáján - amelyet az egészségügyi minisztérium állított össze - szerepelnek sok egyéb mellett a lélegeztetőgépek, az új koronavírus okozta fertőzés kiszűrésére szolgáló eszközök, az orvosi maszkok, a védőruházatok és a szemvédők.



A pénzügyminiszter hangsúlyozta, hogy az intézkedéssel - amelyre az EU katasztrófahelyzetekben alkalmazható szabályozási mechanizmusa is lehetőséget ad - nemcsak olcsóbbá teszi járvány megfékezéséhez szükséges eszközök importját, de gyorsítja is a behozatali eljárást.



A brit kormányt folyamatos bírálatok érik főleg a szűrőeszközök hiánya miatt. A brit orvosi kamara adatai szerint a brit állami egészségügyi szolgálat (NHS) orvosainak negyede, az ápolószemélyzet 20 százaléka esett ki a munkából amiatt, mert vagy ők, vagy a velük egy háztartásban élők mutatnak koronavírus-fertőzésre utaló tüneteket, és sokan ismét munkába állhatnának, ha szűréssel ki lehetne mutatni, hogy mentesek a Covid-19-et okozó vírustól.



A brit egészségügyi hatóságok Nagy-Britanniában korábban naponta átlagosan hatezer koronavírus-tesztet végeztek, de a kormány április közepéig 25 ezerre tervezi emelni a szűrések napi számát.



Nagy-Britanniában a legutóbbi adatok szerint eddig 1789 halálos áldozata van a járványnak, a szűréssel azonosított fertőzéses esetek száma a kedd esti állapot alapján 25 150.



A fertőzöttek között van Károly brit trónörökös, II. Erzsébet királynő 71 éves fia, Boris Johnson miniszterelnök, Matt Hancock egészségügyi miniszter, Chris Whitty angliai tiszti főorvos, a brit kormány egészségügyi főtanácsadója és David Frost, az Egyesült Királyság és az Európai Unió jövőbeni kétoldalú kapcsolatrendszeréről szóló tárgyalások brit főtárgyalója.



Michel Barnier, az Európai Bizottság főtárgyalója, Frost közvetlen tárgyalópartnere a múlt hónap végén bejelentette, hogy az ő koronavírustesztje is pozitív lett.