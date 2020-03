Koronavírus-járvány

Munka nélkül maradt légiutas-kísérők segítenek a szükségkórházakban Nagy-Britanniában

A brit egészségügyi szolgálat, az NHS által kialakított 4000 ágyas Nightingale (fülemüle) szükségkórházakhoz a leállított légitársaság légiutas kísérői jelentkeztek személyzetnek. 2020.04.01 02:30 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A brit Nemzeti Egészségügyi Szolgálat (NHS) önkénteseihez csatlakoztak Nagy-Britannia két legnagyobb légitársaságának légiutas-kísérői, hogy segítsék egy hamarosan elkészülő, négyezer férőhelyes, London közelében kialakított kórház munkáját a koronavírussal fertőzött betegek ellátásában.



Mivel a Virgin Atlantic és az EasyJet az összes, vagy szinte az összes járatát törölte a világjárvány miatt, elsősorban az ő alkalmazottaik dolgoznak majd a "frontvonalban". A légiutas-kísérők elsősegély-nyújtási, és újjáélesztési tréningen is részt vettek már a kiképzésük alatt.



A londoni ExCel konferencia- és kiállítóközpont területén alig néhány nap alatt kialakított Nightingale Hospital nevet kapott intézmény várhatóan szerdán fogja fogadni az első betegeket.



A The London Evening Standard című napilap az NHS-re hivatkozva közölte, hogy a légiutas-kísérők fizetésüket továbbra is a légitársaságtól kapják.

Kapcsolódó írások: Akár 12 ezer főre bővíthető hullaház épül Birminghamben