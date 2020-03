Járvány

Koronavírus - Berlin hitelt ad Kijevnek a járvány elleni küzdelemre

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök telefonon beszélt kedden Angela Merkel német kancellárral, és megállapodtak, hogy Németország 150 millió euró hitelt ad Ukrajnának a koronavírus-járvány elleni küzdelemre. 2020.03.31 19:43 MTI

A közlemény szerint az ukrán elnök és a német kancellár megvitatták a világjárvány jelenlegi helyzetét, valamint eszmét cseréltek a fertőzés terjedésének megfékezése érdekében saját országaikban meghozott gyakorlati intézkedésekről. Megegyeztek, hogy kidolgozzák a járvánnyal kapcsolatos információcsere módját, különös tekintettel a betegség kezelésére bevezetett egészségügyi előírásokra.



Közben Vitalij Klicsko kijevi főpolgármester keddi sajtótájékoztatóján beszámolt arról, hogy az ukrán fővárosban létrehoztak egy speciális megfigyelőközpontot az önelszigetelés szabályai betartásának ellenőrzésére. A központ adatai alapján március 11. óta 37 ezer kijevi tért haza külföldről, 435-en kerültek kapcsolatba fertőzöttekkel, és 107 a megerősített fertőzött, akik közül néhányat otthon kezelnek.



Klicsko emlékeztetett, hogy a külföldről hazatérőkre vonatkozó - múlt péntektől megszigorított és kötelezővé tett - önelszigetelés megszegőit az első esetben 17 ezer hrivnya (202 ezer forint) bírságra büntetik, második esetben már ennek a duplájára, harmadik alkalommal pedig már büntetőjogi felelősségre vonás következik.



Az elnöki hivatal közlése szerint az országban mostanáig 61 intézményt készítettek elő a külföldről érkezett ukránok egészségügyi megfigyelésre történő elhelyezésére, ezek szállodák és szanatóriumok. A karanténba helyezetteknél várhatóan az 5-6. napon laboratóriumi, úgynevezett PCR-tesztet végeznek, és azokat, akiknél ennek eredménye negatív lesz, hazaküldik házi karanténba. Ez az elnök napi szokásos, az illetékes miniszterekkel és a rendfenntartó szervek vezetőivel tartott egyeztetésén hangzott el.



Szerhij Dejneko, a határőrszolgálat vezetője arról tájékoztatott, hogy az elmúlt napban a korábbinak felére csökkent a személyforgalom Ukrajna határain: mintegy 4800 ukrán lépett be az országba, közülük 1300-an érkeztek gyalog a határhoz, és kedden nem képződtek sorok az átkelőknél.



Az egészségügyi minisztérium keddi rendeletében engedélyezte a helyi önkormányzatoknak, hogy megnyissák az élelmiszerpiacokat a karanténkorlátozások szigorú betartása mellett.



Szlovákiában egy egész sor gyakorlati intézkedésről döntött a kormány a járvány terjedésével összefüggésben kedden.



Közéjük tartozik, hogy - bár az oktatási intézmények működése visszavonásig továbbra is szünetel - péntektől, szigorított higiéniai előírások mellett ismét megnyithatnak az iskolai étkezdék, amivel a szociálisan nehéz helyzetben lévők étkeztetését kívánják megoldani.

A szükséghelyzet időtartamára ezer euróra emelik az állami és városi, illetve községi rendőrség által - a kór terjedésének megakadályozását célzó intézkedések megszegése miatt - kiszabható bírságokat. A hivatali ügyintézés visszafogásának szándékával döntés született arról, hogy a hivatalos okmányok - többek közt a személyi igazolványok és a külföldiek tartózkodási engedélyei - a szükséghelyzet visszavonásáig akkor is érvényesek maradnak, ha közben lejártak. Az iparűzési engedélyek az eddigi legkevesebb fél év helyett egy hónapra is felfüggeszthetők lesznek.



Közben az országban újabb 27 személynél diagnosztizálták a Covid-19 fertőzés kórokozóját, és így kedd délig 363-ra emelkedett a regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma - jelentette be Igor Matovic, szlovák miniszterelnök pozsonyi sajtótájékoztatóján.



Szlovákiában az utóbbi időszakban az újonnan regisztrált fertőzöttek száma meghaladta a napi húszat, hétfőn és vasárnap is 22, szombaton 23 volt. A hétfőn regisztrált fertőzöttek egyharmada hatvan évnél idősebb. Hétfő délig közel 8200 vírustesztet végeztek el, ezek közül 7857 bizonyult negatívnak. Eddig már az ország minden területén regisztráltak fertőzötteket, többségük 30 év körüli, a legfiatalabb 2 éves kisgyermek, a legidősebb egy 80 éves nő. A kórnak Szlovákiában egyelőre nincs ismert halálos áldozata, a hivatalosan gyógyulttá nyilvánítottak száma kedden háromra nőtt.