Koronavírus - A lengyel szejm véglegesen elfogadta a járvány kapcsán előterjesztett törvénycsomagot

Végleges formában elfogadta kedden a lengyel szejm (alsóház) a koronavírus-járvány kapcsán előterjesztett, elsősorban a gazdaság mentését szolgáló törvénycsomagot, miután a kormányzó Jog és Igazságosság (PiS) képviselői leszavazták az ellenzéki többségű szenátus aznapi módosító javaslatainak többségét.

A videokonferencia formájában tárgyaló szejm - az alkotmányos előírások szerint - a szavazatok abszolút többségével utasította el a szenátusi javaslatokat. A kormánypárti többségű alsóház mindenekelőtt azokat a szenátusi módosításokat hagyta jóvá, amelyeket a PiS szenátorai terjesztettek elő. Elfogadtak egyes ellenzéki, pontosító jellegű változtatásokat is.



Keddre virradóan a szenátus több tucat módosító javaslattal küldte vissza a szejmnek a GDP mintegy 10 százalékára rúgó, mindenekelőtt a munkahelyek megőrzését, a munkavállalók, a kis- és középvállalatok, valamint az egészségügy támogatását, a pénzügyi szektor megerősítését célzó csomagot. Ezeknek a jogszabályoknak első változatát a szejm gyorsított eljárásban szavazta meg szombaton.



A most leszavazott szenátusi módosítások között van olyan is, amely a választási törvényre vonatkozik. A szenátusi többség ellenezte, hogy a választásokon a 60 évnél idősebb választók, valamint a karanténba helyezettek levélben adják le voksukat. Ez az előírás a május 10-re kiírt elnökválasztáson már alkalmazható lenne, amennyiben a szavazást a járvány miatt nem halasztják el.



A PiS azonban kedden egy újabb törvénytervezetet is előterjesztett, melynek értelmében az idei elnökválasztáson minden szavazó voksolhatna levélben, korhatár nélkül.



A már szerdán hatályba lépő csomagot az alsóház által megszavazott változatban még az államfőnek jóvá kell hagynia.