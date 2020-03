Járvány

Koronavírus - Több mint nyolcszázzal nőtt az elhunytak száma az elmúlt 24 órában Olaszországban

Több mint nyolcszázzal nőtt az új típusú koronavírus-járványban elhunytak száma az elmúlt 24 órában Olaszországban. A járvány halottainak a száma így elérte a 12 428-t - közölte kedd esti tájékoztatóján az olasz polgári védelmi hatóság.



Lombardiában csökkent, országosan ingadozik az újonnan diagnosztizált fertőzöttek száma. Az elmúlt egy nap alatt 2107 új fertőzöttet diagnosztizáltak.



Az elmúlt 24 órában az országban a halottak száma 837-tel emelkedett, míg az egy nappal korábbi hasonló emelkedés 812 volt.



Az azonosított fertőzöttek száma ismét nőtt az egy nappal korábbi 1648 után, miközben vasárnap ugyanez az emelkedés még 3851 volt.



Olaszországban jelenleg 77 635 fertőzöttet regisztrálnak, ebből több mint 28 ezer beteg van kórházban.



A gyógyultak száma elérte a 15 729-t.



A gyógyultakat és a halottakat is számolva a járvány olaszországi megjelenése óta az eddig azonosított fertőzöttek száma 105 792-nek felel meg.



A gócpont Lombardiában az azonosított fertőzöttek száma napok óta fokozatosan csökken: az utóbbi egy nap alatt 1047 volt a számuk a huszonnégy órával korábbi 1157-hez képest.



Lombardiában az elmúlt 24 órában elhunytak száma is csökkent, 381 volt, az egy nappal korábbi 451-hez képest. A tartományban a halottak száma túllépte a hétezret, az azonosított fertőzötteké a 43 ezret. Giulio Gallera lombardiai egészségügyi-jóléti tanácsos sokatmondónak nevezte, hogy március 24-én egy nap alatt 132 beteget kellett intenzív osztályra szállítani, számuk mostanra napi 81-re csökkent.



A milánói vásártéren elkészült Európa legnagyobb intenzív osztálya, ahol a tervek szerint 250 beteget tudnak egyszerre ellátni, 200 orvos és további több száz egészségügyi dolgozó munkájával.



Olaszországban eddig több mint félmillió koronavírus-tesztet végeztek.



Az olasz Közegészségügyi Hivatal (Iss) szerint az adatok stabilizálása a tetőzést jelzi, az ezt követő csökkenést vetítve előre, amely további heteket vehet igénybe. Angelo Borrelli a polgári védelem vezetője korainak nevezte az országosan március 11-én bevezetett szigorú óvintézkedések feloldását. Hangsúlyozta, hogy a korlátozások eredménye még csak most érett be, ezért semmiképpen nem szabad enyhíteni rajtuk. A római kormánynak április 3-ig kell bejelenteni, meddig hosszabbítja meg az óvintézkedéseket. Előrejelzések szerint májustól kezdődhet a korlátozások fokozatos és tartományok szerinti feloldása, de "még hónapok kellenek a megszokott életritmus visszatéréshez" - hangoztatta az Iss.



Azzal a brit kutatási eredménnyel kapcsolatban, miszerint Olaszországban megközelíti a hat milliót a nem diagnosztizált fertőzöttek száma, Angelo Borrelli hangoztatta, hogy tesztelés nélkül nehéz tudományos következtetéseket levonni.