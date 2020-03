Járvány

Koronavírus - Az amerikai járványügyi központ fontolgatja a kötelező maszkviselés elrendelését

Az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ (CDC) fontolgatja a kötelező maszkviselés elrendelését - jelentette a The Washington Post című lap kedd reggel.



A lap értesülései szerint megváltozóban van az egészségügyi szakemberek eddigi álláspontja, s ez az új típusú koronavírus rohamos terjedésével, a megbetegedések és a halálesetek számának növekedésével magyarázható.



Hétfői sajtóértekezletén Donald Trump amerikai elnöktől az egyik újságíró megkérdezte, hogy várható-e a nem orvosi maszk kötelező viselésének elrendelése, mire az elnök azt válaszolta: "korlátozott időtartamra elképzelhető, ezt éppen most vitatjuk meg". A The Washington Post idézte Thomas Inglesbyt, a Johns Hopkins egyetem és kórház egészségbiztonsági központjának igazgatóját, aki egy interjúban arra szólította fel a CDC-t, hogy rendelje el a maszkok mindenki számára kötelező viselését a fertőzések terjedésének megakadályozására.



Brett Giroir admirális, az egészségügyi tárca államtitkára, aki március közepe óta a vírustesztekért is felelős, a Fox televíziónak kedden azt nyilatkozta: a nem orvosi maszkok nem óvnak meg a fertőzéstől, de attól igen, hogy az a viselője, aki tudta nélkül vírushordozó, ne juttathassa a levegőbe a kórokozót.



Kedden az amerikai élelmiszer-, és gyógyszerfelügyelet (FDA) bejelentette: engedélyezte egy olyan vírusteszt forgalomba hozatalát, amely egy vércukor-teszthez hasonlóan két perc alatt kimutatja az új típusú koronavírus jelenlétét. A tesztet egy magánvállalat gyártja, s várhatóan napokon belül forgalomba kerül. Alkalmazása egyszerű, de csakis orvosok számára lesz engedélyezett.



Miután hétfőn Marylandben, Virginiában, Arizonában és Tennessee-ben is elrendelték az állampolgároknak a kötelező otthonmaradást, így az Egyesült Államok 50 tagállamából már 32-ben alig járnak emberek az utcán. Kedden már csaknem 285 millió amerikai maradt otthon. A kijárást csak élelmiszer- és gyógyszervásárlásra, illetve nélkülözhetetlen munkák elvégzésére engedélyezték. Egyes tagállamokban katonák, másokban rendőrök ellenőrzik a rendelkezés betartását, több helyütt komoly pénzbüntetést szabnak ki a szabályokat megszegőkre.



A Johns Hopkins adatai szerint az Egyesült Államokban kedd délelőttig több mint 164 ezer vírusfertőzést diagnosztizáltak, és a vírus okozta betegségben elhunytak száma meghaladta a háromezret.