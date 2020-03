Koronavírus-járvány

Vesztegzár alá vonták a járvány romániai gócpontjává vált Suceavát

Vesztegzár alá helyezték Romániában hétfőn a rendkívüli állapot idejére a koronavírus-járvány gócpontjává vált Suceava városát és nyolc szomszédos községet.



A rendkívüli állapot idején intézkedő Marcel Vela belügyminiszter hétfőn késő este ismertette erről szóló katonai rendeletét, amellyel a fertőzés továbbterjedését akarják megelőzni. A karantén idején a lezárt térség határait csak a hatóságok és a város áruellátását biztosító, illetve közműveit üzemeltető személyek léphetik át. Suceava megye többi települését "biztonsági térséggé" nyilvánították, amelyre valamivel enyhébb, de az országos kijárási szabályoknál szigorúbb korlátozásokat vezettek be.



A hétfő esti sajtóértekezleten Raed Arafat katasztrófavédelmi államtitkár elmondta: a Romániában eddig beazonosított 2106 fertőzött közül 593-an suceavaiak.



Suceaván és környékén nem sokkal azt követően rendelték el a vesztegzárat, hogy a koronavírus-járvány romániai áldozatainak száma hirtelen 65-re emelkedett, miután a suceavai megyei kórház 13 múlt héten elhunyt volt pácienséről hétfőn bebizonyosodott: ők is megfertőződtek koronavírussal.



A több mint százezer lakosú bukovinai település megyei kórházában eddig 181 egészségügyi alkalmazottról és legalább 60 betegükről bizonyosodott be, hogy elkapta a fertőzést az időközben leváltott kórházvezetés hanyagsága és elhibázott intézkedései miatt.



Egyebek mellett a több mint húsz halálos áldozatot követelő suceavai egészségügyi válság miatt kényszerült lemondásra múlt héten Victor Costache korábbi egészségügyi miniszter is.