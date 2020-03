Koronavírus-járvány

New Yorkba érkezett a haditengerészet 1000 ágyas kórházhajója

Megérkezett az amerikai haditengerészet, a US Navy Tengeri Szállítási Parancsnokságának kötelékébe tartozó USNS Comfort (T-AH 20), 69 ezer tonna vízkiszorítású kórházhajó hétfőn New Yorkba. A hajón 1000 ágy van, 12 műtő és teljes egészségügyi személyzet.



Az úszó kórház nem koronavírusos fertőzötteket lát majd el, hanem egyéb betegségekben szenvedőket, hogy tehermentesítse valamelyest a New York-i kórházakat, helyeket szabadítson fel a járvány betegei számára.



A USNS Comfort mintájára a Pentagon a legtöbb kórházhajót az amerikai partok mellé vezényli a koronavírus járvány miatti segítségnyújtás céljából. A hajókon többek között van fogászat, szemészet, fertőtlenítő, sürgősségi részleg, röntgen, hűtőkamra a halottak számára és számos egyéb rendelő, vizsgáló.