Koronavírus-járvány

Koronavírus - Spanyolországban 85 ezer felett a fertőzöttek száma, de a terjedés üteme lassul

Spanyolországban meghaladta a 85 ezret az új típusú koronavírussal fertőzöttek száma, de a járvány terjedésének üteme már napok óta lassul - közölte María José Sierra, a spanyol egészségügyi riasztási és vészhelyzeti koordinációs központ epidemiológusa hétfői madridi online sajtótájékoztatóján.



A szakember hangsúlyozta: szükségállapot és a szigorú lakhelyelhagyási korlátozások bevezetését követő első tíz napban átlagosan 20 százalékkal emelkedett az új fertőzöttek száma naponta. Az elmúlt öt napban a növekedés átlagosan 12 százalékra mérséklődött.



Ez az a folyamat, amelyre a járványügyi szakértők vártak - tette hozzá, és megköszönte az emberek együttműködését a korlátozások betartásában, mert ez a legfőbb eszköz a járvány elleni védekezésben.



Az elmúlt 24 órában mintegy 6300 új fertőzöttet szűrtek ki, köztük például Fernando Simónt, a spanyol egészségügyi riasztási és vészhelyzeti koordinációs központ igazgatóját, aki eddig naponta tájékoztatta a sajtót a járvány alakulásáról.



A koronavírus jelenlétét több mint 12 ezer egészségügyi dolgozónál mutatták ki, akiknek mintegy 90 százaléka otthoni karanténban lábadozik.



Az elhunytak száma egy nap alatt 812-vel emelkedett. Életét vesztette egy 57 éves barcelonai orvos is, aki a járvány hatodik egészségügyben dolgozó áldozata. A fertőzésbe összesen 7340-en haltak bele.

A gyógyultak száma is növekszik, egy nap alatt több mint kétezer embert nyilvánítottak egészségesnek, számuk összesen 16780.



Az ország kórházaiban eddig 46617 embert kellett ellátni koronavírus-fertőzés miatt, 3220-at az elmúlt egy nap során. Intenzív osztályokon összesen 5231 embert ápolnak, számuk 324-gyel nőtt vasárnap óta.



María José Sierra hangsúlyozta: több tartomány kórházaiban, például a madridi tartományban és Katalóniában az intenzív osztályok túlterhelté váltak, mivel sok a beteg, ráadásul az itt kezelt páciensek kezelése átlagosan két-három hétig tart. Ezért az intézményekben folyamatosan próbálják bővíteni az intenzív ellátás férőhelyeit.



Az El País című napilap a madridi helyi kormány adataira hivatkozva azt írta: a tartományban összesen 1745 intenzív terápiás ágy van, amelynek 20 százaléka szabad. Hétfőn a madridi kiállítási- és vásárcsarnok területén berendezett tábori kórházban további 32 intenzív férőhelyet tesznek elérhetővé, és ezen felül szükség esetén további ötszáz férőhelyet tudnak még megnyitni.



Továbbra is az ország közepén található madridi autonóm közösségből jelentik a legtöbb fertőzést, eddig több mint 24 ezer esetet igazoltak, az áldozatok száma mintegy 3400.



A madridi tartományban 100 ezer lakosra 299 fertőzött eset jut, de a lakosság arányában nem itt, hanem az észak-keleti La Riojában van a legtöbb fertőzés, 448 eset 100 ezer lakosra vetítve. Ebben a tartományban több mint 1700 embernél mutatták ki a koronavírust, közülük 71-en elhunytak.



Spanyolországban két hete szükségállapot van érvényben, amely alapján az oktatási intézmények zárva tartanak és csak meghatározott esetekben, például munkába járás vagy bevásárlás miatt lehet elhagyni a lakhelyet. Ez a korlátozás április 11-ig van érvényben.



Hétfőtől leálltak a nem létfontosságú ágazatok is, mint például az autóipar vagy az építőipar. Az áprili április 9-ig tartó korlátozás nem érinti a többi között az egészségügyet, a mezőgazdaságot, az élelmiszeripart, az áruszállítást, az áram-, gáz-, vízellátást, a gyógyszeripart, a telekommunikációt és a médiát sem.