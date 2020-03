Járvány

Koronavírus - Túlterheltek a francia kórházak, 250 súlyos beteget szállítottak át Németországba

A koronavírus-járvány kezdete óta vasárnap szállították át a legtöbb, mintegy 250 súlyos, de stabil állapotban lévő beteget a túlterhelt kelet-franciaországi kórházakból a déli országrészbe és Németországba - közölte vasárnap este Jérome Salomon, az egészségügyi minisztérium járványügyi igazgatója. Az illetékes jelezte: 24 óra alatt 299-cel, 2606-ra emelkedett a koronavírus-fertőzés kórházban elhunyt áldozatainak száma.



A kórházban ápolt betegek száma mintegy tíz százalékkal 19 354-ra emelkedett 24 óra alatt, közülük 4632-en vannak intenzív osztályokon, ami 359-cel több mint szombat este.



"Ez az utóbbi a legfontosabb adat, amit figyelni kell, mert ez tükrözi vissza a járvány dinamikáját" - hangsúlyozta a szakember. "Ezt a számot fogjuk elemezni, hogy lássuk a karanténintézkedések hatásait a hét második felében. Amennyiben a kijárási korlátozásokat és az egészségbiztonsági előírásokat betartja mindenki, az intenzív osztályra kerülő betegek számának csökkenését kell majd látnunk a hét vége felé" - tette hozzá.



Az intenzív osztályon ápoltak harmada 60 év alatti, közülük hatvanan 30 évesnél is fiatalabbak. Azt is kiemelte az illetékes, hogy március 1. óta 7132-en gyógyultan távoztak a kórházakból. A tájékoztatás szerint a jövő héttől kezdve nemcsak a kórházakban, hanem az idősotthonokban és a kórházakon kívül elhunyt fertőzöttek is bekerülnek az elhalálozásokról készülő összesítésbe, így pontosabb kép alakulhat ki a halálozási arányokról.



Jérome Salomon elmondta: 250 beteget szállítottak el német harci szállítókkal, a francia hadsereg helikoptereivel vagy egészségügyi vonatokkal Elzász-Lotaringia túlterhelt kórházaiból. Vasárnap érkeztek először francia koronavírusos fertőzöttek német kórházakba.



"Muszáj felszabadítani ágyakat, levegőhöz kell juttatni az intenzív részlegeket. Még mindig nő a betegek száma" - mondta Francois Braun, a kelet-franciaországi Metz kórháza sürgősségi osztályának vezetője. Két mentővonattá átalakított szuperexpresszel (TGV) 36 Covid-19 beteget délután a délnyugat-franciaországi Bordeaux és Poitiers kórházaiba szállították át a jelenleg leginkább túlterhelt elzászi intézményekből, miközben a kormány azt ígérte, hogy a járvány kezdetén országos szinten rendelkezésre álló 5 ezer intenzív ágy április folyamán fokozatosan meg fog triplázódni.



A munkaügyi minisztérium arról tájékoztatott, hogy eddig 220 ezer vállalkozásnak a kijárási korlátozások miatt kényszerszabadságra küldött 2,2 millió alkalmazottja igényelte a kieső fizetésért járó bérpótlékot, amelyet teljes egészében átvállal az állam a március 17-én életbe lépett karantén egyelőre határozatlan ideig tartó idejére.