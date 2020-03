Járvány

Koronavírus - Szakértő: megjelenhetett a vírus Észak-Koreában is

Valószínűleg Észak-Koreában is megjelent a koronavírus, amelyet Kínából vihettek be az elszigetelt országba - mondta Salát Gergely Korea-szakértő hétfő reggel az M1 aktuális csatornán.



A szakértő kifejtette, az észak-koreai és a kínai határ átjárható, és azon keresztül több ezer csempész közlekedik, márpedig a szomszédos kínai tartományokban jelen van a vírus.



A vírus megjelenését támasztja alá az is, hogy az észak-koreai rezsim is egészségügyi kampányokba kezdett, amelyekben maszkviselésre, fertőtlenítésre hívja fel a lakosokat.



Közölte: szakértői becslések szerint nagyjából az észak-koreai társadalom fele alultáplált, vagyis legyengül az immunrendszere.



Ráadásul a fővároson kívül alig vannak kórházak, így, ha a vírus elterjed, katasztrofális következményekkel járhat - fűzte hozzá.



Az ország és a rezsim ellen számtalan ENSZ-szankció van érvényben, így valószínű az is, hogy elsősorban Kína segíthet Észak-Koreán a járvány kezelésében - vélte Salát Gergely, hozzátéve, elsősorban Kínának áll érdekében ugyanis, hogy az ország ne omoljon össze, és továbbra is betöltse ütközőállam szerepét.