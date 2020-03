Koronavírus-járvány

Koronavírus - Elhunyt Patrick Devedjian volt francia miniszter

Koronavírus-fertőzésben elhunyt vasárnapra virradóra Patrick Devedjian volt francia miniszter, a Párizshoz közeli Hauts-de-Seine megye elnöke - közölte a politikus sajtószolgálata.



A 75 éves politikus a járvány első áldozata a francia politikai életben.



Patrick Devedjian maga jelentette be a Twitteren csütörtökön, hogy előző nap pozitívnak bizonyult a koronavírus-tesztje, és megfigyelésre egy dél-párizsi kórházba szállították. Azt írta akkor, hogy fáradtnak éri magát, de az állapota stabil. A tájékoztatás szerint állapota szombaton kezdett rohamosan romlani.



A Valeurs Actuelles című jobboldali hetilap értesülése szerint a politikus szívbeteg volt.



Az örmény menekült családban született, ügyvéd végzettségű jobboldali politikus meggyőződéses antikommunistaként a francia szélsőjobboldalon kezdett politizálni, majd a jobboldalhoz csatlakozott. Jacques Chirac és Nicolas Sarkozy államfősége idején több miniszteri posztot is betöltött, 2007 óta Haut-de-Seine megye tanácsát vezette.



Halálhírére számos francia politikus reagált, méltatták a személyiségét és a műveltségét.



"Patrick Devedjian szenvedélyes, őszinte, elkötelezett ember volt. Azt a politikát testesítette meg, amelyet szeretek" - írta közleményében Nicolas Sarkozy volt államfő. Francois Fillon volt miniszterelnök szerint "a mosolygós arca, határozott megszólalásai, éles humora, intelligenciája és műveltsége mindannyiunkban nyomott hagyott".



Anne Hidalgo, Párizs szocialista főpolgármestere "óriási szomorúságának" adott hangot.



"Örmény barátainkra gondolok, akik ma az egyik testvérüket veszítették el" - írta közleményében a városvezető.



Az örmény gyökereire büszke politikus egész életében az örmény népirtás elismeréséért és Örményország fejlesztésének támogatásáért küzdött.



"Szókimondására mindig emlékezni fog a közvélemény" - fogalmazott Jean-Yves Le Drian külügyminiszter, aki "egy elkötelezett demokratától" búcsúzott.



A francia kormánytagok közül egyébként többen is megfertőződtek az új típusú koronavírussal, közülük egyik állapota sem súlyos, és a nemzetgyűlésben is csaknem harminc képviselő szenved a Covid-19 fertőzésben, többeket kórházban ápolnak.