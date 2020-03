Koronavírus-járvány

Koronavírus - Moszkvában meghaladta az ezret a fertőzöttek száma

Az országban a hivatalos adatok szerint egy nap alatt 270-nel nőtt a fertőzöttek száma. A nyilvántartott halottak száma 8, a gyógyultaké 64 volt vasárnap délelőtt.



Az orosz fogyasztóvédelmi felügyelet (Roszpotrebnadzor) szerint szombaton 182 702 személyt tartottak orvosi megfigyelés alatt koronavírus-fertőzés gyanúja miatt. Az idén ilyen egészségügyi felügyelet alá összesen 273 426 ember került eddig.



Oroszország, amely a külföldön rekedt állampolgárait hazaszállító repülőgépek kivételével megszüntette a külföldi légi utasszállítást, hétfőtől lezárja szárazföldi határait. Sajtóértesülések szerint a kormány fontolóra vette a belföldi régiók közötti forgalom korlátozását is.



Kirill orosz pátriárka vasárnap arra szólította fel a híveket, hogy a koronavírus terjedése miatt tartózkodjanak a templomlátogatástól.



Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök szombaton játékosként lépett arénába egy minszki jégkorong-mérkőzésen. Azt hangoztatta, hogy a legjobb szer a vírus ellen a sport, azon belül is a hoki. A volt szovjet köztársaságban a hivatalos adatok szerint 94 fertőzött van és senki sem halt meg.



A Független Államok Közösségéhez (FÁK) tartozó országok közül Örményországban 407 igazolt fertőzöttet tartanak számon (közülük egy meghalt). A vasárnapra nyilvánosságra került adatok Moldovában 231 (2), Kazahsztánban 228 (1), Azerbajdzsánban 182 (4), Üzbegisztánban 104 (2), Kirgizisztánban pedig 58 (0) fertőzöttet regisztráltak.



A FÁK-ból kilépett Georgiában 90-en fertőződtek meg. Halálos áldozatról eddig ott nem hangzott el bejelentés.



Ukrajnában egy nap alatt, vasárnapra egy fővel kilencre emelkedett az új koronavírus halálos áldozatainak száma, az igazolt fertőzötteké pedig 107 esettel 418-ra. A betegségből eddig öten gyógyultak ki



Annak ellenére, hogy péntek éjféltől Ukrajna beszüntette az ukrán állampolgárok hazaszállítását külföldről, szombaton még elindulhatott egy különgép New Yorkból Kijevbe, fedélzetén 359 ukrán utassal - közölte Volodimir Jelcsenko Ukrajna washingtoni nagykövete a Twitteren.

Megérkezett vasárnap Moszkvából is Kijevbe a különvonat 716 ukrán utassal. A vonat pénteken indult el az ukrán fővárosból Moszkvába orosz utasokkal és visszafelé hozott ukránokat.



Az ukrán határőrszolgálat vasárnapi tájékoztatása szerint szombaton több mint 16 ezer ukrán tért haza, közülük több mint 5,7 ezren érkeztek gyalogosan érkeztek a határátkelőhöz. Huszonegy különgéppel csaknem 3,5 ezren érkeztek meg a kijevi Boriszpil repülőtérre.



Ukrajna kínai nagykövetsége közölte, hogy elindult és vasárnap megérkezik Kijevbe a második egészségügyi szállítmány Kínából. A SCAT légitársaság Boeing 767-300-as típusú gépe védőmaszkokat, védőruhákat és egyéb járványellenes eszközöket szállít. Az első szállítmányban március 23-án Ukrajna laboratóriumi és gyorstesteket kapott.



Natalija Pascsenko, az önkényesen kikiáltott donyec-medencei Luhanszki Népköztársaság (LNR) "egészségügyi minisztere", beszámolt az állítólagos első korona vírusos fertőzöttről a kelet-ukrajnai szakadár területről, hozzátéve, hogy még egy tesztnek meg kell erősítenie a fertőzöttségét.