Koronavírus-járvány

Koronavírus - A brit miniszterelnök szigorúbb intézkedéseket ígért

Boris Johnson brit kormányfő szigorúbb intézkedéseket helyezett kilátásba a SARS-CoV-2 vírus okozta megbetegedés elleni küzdelemben vasárnap. Németországban a hét utolsó napjára megközelítette a 60 ezret a fertőzöttek száma.



Boris Johnson a miniszterelnöki hivatal által közölt üzenetében arra szólította fel a lakosságot, hogy maradjon otthon, egyben közölte, hogy még szigorúbb intézkedések jöhetnek.



A levelet 30 millió brit háztartásba küldik el.



Johnson kiemelte, hogy a helyzet még súlyosbodni fog, mielőtt javulás mutatkozna. Megfelelő lépéseket tesznek a járvány elleni küzdelemben, és minél többen tartják be a szabályokat, annál kevesebben halnak meg a betegság következtében, annál hamarabb tér vissza az élet a normális kerékvágásba - közölte.

A miniszterelnök azt kérte honfitársaitól, hogy maradjanak otthonaikban, ezzel is védelmezve a nemzeti egészségügyi rendszert, miközben életeket mentenek meg. A politikus, aki maga is vírusfertőzött, figyelmeztetett a távolságtartás szabályának szigorú megtartására.



Nagy-Britanniában vasárnapra átlépte az ezret az új típusú koronavírus okozta járvány halálos áldozatainak száma, a fertőzötteké 17 pedig ezerre ugrott.



Németországban viszont már megközelítette a 60 ezres határt az új típusú koronavírussal bizonyítottan fertőzöttek száma. A Johns Hopkins Egyetem kimutatása szerint vasárnap délelőtt 57 695 fertőzöttet tartottak nyilván, ami 6824 esettel - 13,4 százalékkal - több azt egy nappal korábbi 50 871-nél. A vírus okozta betegségben elhunytak száma 351-ről 433-ra emelkedett.



A nyilvántartott fertőzöttek számának növekedési üteme így visszatért az utóbbi időszakot jellemző 10-15 százalék közötti szinthez. Előző nap még jóval alacsonyabb, 7,5 százalékos növekedést regisztráltak.



A Robert Koch országos járványügyi intézet (RKI) vezetője egy vasárnapi lapinterjúban figyelmeztetett, hogy Németország még mindig csak a járvány elején tart, és nem lehet egyhamar megszüntetni a mindennapi életet szétziláló korlátozásokat.



A járványt "nagyon-nagyon komolyan kell venni", mert a német kórházakban is előállhat olyan helyzet, mint Olaszország északi részén, ahol a lélegeztetőgépre szoruló betegek száma meghaladja a készülékek számát - mondta Lothar Wieler a Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung című lapnak.



A nemzetközi összevetésben alacsony németországi halálozási arányról elmondta: ez mindenekelőtt annak tulajdonítható, hogy korán elkezdték és széles körben végeznek koronavírus-tesztet, de annak is van szerepe, hogy a járvány első időszakában főleg olyan emberek fertőződtek meg, akik nem tartoztak a leginkább veszélyeztetett csoportokba, vagyis az idősek és a krónikus betegségben szenvedők közé. Számos fertőzési láncolat indult például síutakon - mutatott rá az RKI vezetője, hozzátéve: magasabb lenne a halálozási ráta, ha erősebben terjedne a vírus idősotthonokban vagy kórházakban.