Koronavírus - Romániában először ugrott 300 fölé az egy nap alatt regisztrált fertőzések száma

Az új megbetegedések száma jelentős növekedést mutat, hiszen csütörtökön 123 fővel, pénteken 263-mal, szombaton 160-nal emelkedett a SARS-CoV-2 vírussal megfertőződöttek száma.

Romániában először ugrott 300 fölé az egy nap alatt ismertté vált új koronavírusos fertőzések száma. A stratégiai kommunikációs törzs vasárnap délben közölt összesítése szerint az elmúlt 24 órában 308 új esetet diagnosztizáltak, és kilenc ember halt meg a fertőzés következtében.



Az új megbetegedések száma jelentős növekedést mutat, hiszen csütörtökön 123 fővel, pénteken 263-mal, szombaton 160-nal emelkedett a SARS-CoV-2 vírussal megfertőződöttek száma.



Romániában eddig 1760 személyről bizonyosodott be a fertőzöttség, közülük 169 meggyógyult, 38 meghalt. Tizenkettőre emelkedett azoknak a román állampolgároknak a száma, akik külföldön haltak meg a betegség következtében.



A vasárnapi összesítés szerint 38 beteget kezelnek intenzív osztályon, közülük 31-en súlyos állapotban vannak. Az ország területén 8666 személy van intézményes karanténban, 132 641 tölti otthoni elkülönítésben a betegség lappangási idejét.



A kormány az egyik közösségi portálon tett közzé statisztikai adatokat, melyek szerint a fertőzöttek átlagéletkora 46 év. Többségük (55 százalék) életkora 19-50 év közötti, csupán nyolc százalékuk múlt el hetvenéves. A megbetegedettek 55 százaléka nő, három százaléka 18 év alatti.



Nelu Tataru egészségügyi miniszter a Digi 24 hírtelevíziónak adott nyilatkozatában elmondta: a járvány megjelenése óta mintegy 200 ezer román állampolgár tért vissza fertőzött országokból Romániába, és húsvétig további 200 ezer érkezésére számítanak.



"Ők elfutottak a halál elől, de halált hozhatnak hozzánk" - fogalmazott a miniszter. Közölte, hogy jelenlegi számításaik szerint április második felére várható a járvány tetőzése, amikor a fertőzöttek száma 10 ezer körüli lesz, ezt az számot azonban nagy mértékben befolyásolja, hogy milyen mértékben tartják be az állampolgárok az elszigetelődés szabályait. Hozzátette, megtörténhet, hogy lesz egy őszi, második tetőzés is, ekkorra azonban már sokan elnyerik a betegséggel szembeni védettséget, így ez minden bizonnyal kisebb lesz az áprilisinál.



Azt is megemlítette, hogy a kormány a járvány elleni küzdelem negyedik forgatókönyvére készül, amely a kétezer fő megbetegedése után lép életbe, és újabb katonai rendelet kidolgozása van folyamatban. A negyedik forgatókönyv szerint már csak a súlyos eseteket szállítják kórházba, az enyhe tüneteket mutató betegeket pedig otthonukban próbálják meggyógyítani. Ebben a forgatókönyvben az is szerepel, hogy a fertőzött de enyhe tüneteket mutató orvosok a járványkórházakban maradnak, és részt vesznek a gyógyításban.



Nelu Tataru közlése szerint jelenleg 2000-2300 kórházi ágy áll rendelkezésre a koronavírus-fertőzött betegek gyógyítására, az új forgatókönyv szerint azonban további 36 kórházat alakítanak át, és így további 8000 kórházi ágyon kezelhetik a fertőzötteket.